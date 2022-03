Oscar-Verleihung 2022: Das sind die Gewinner bei den Academy Awards

von Jenny Jecke 28.03.2022 - 01:15 Uhr Vor 23 Minuten aktualisiert 1 0 Likes Teilen

West Side Story - Trailer (Deutsch) HD 2:15 © Netflix/Apple/Warner Bros.

The Power of the Dog, Coda und King Richard gehen ins Oscar-Rennen 2022