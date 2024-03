Nach provokantem Sci-Fi-Erfolg legt Emma Stone direkt nach: Dieses Mal spielt sich gleich 3 Rollen im neuen Film von Regie-Genie

Schauspielerin Emma Stone und Regisseur Yorgos Lanthimos präsentieren schon im Juni dieses Jahres ihren nächsten gemeinsamen Filmstreich. Wirkt der Oscar-Zauber erneut?

Emma Stone und Filmemacher Yorgos Lanthimos können als keinerlei Zeit verschwendendes Dreamteam bezeichnet werden. Nach dem schwarzhumorigen Historiendrama The Favourite und dem bizarren Sci-Fi-Märchen Poor Things, für das die Schauspielerin jüngst den Oscar als beste Hauptdarstellerin erhielt, wartet bereits das nächste gemeinsame Projekt der beiden in den Startlöchern.

Wie Searchlight Pictures verkündete, handelt es sich dabei um den hochkarätig besetzten Anthologiefilm Kinds of Kindness, dessen Cast sich ebenfalls sehen lassen kann.

Emma Stone und Co. in Mehrfachrollen-Spektakel

Was ist besser als ein Mal Emma Stone? Richtig: Drei Mal Emma Stone. Und genau das bietet der Film Kinds of Kindness, wie Lanthimos laut Deadline bei den Golden Globes im Januar dieses Jahres preisgab. Demnach soll es sich um drei zeitgenössische, in den USA spielende Geschichten handeln, in denen sieben verschiedene Schauspieler:innen jeweils eine Rolle pro Part porträtieren.

Neben Stone sind ihr Poor Things-Co-Star Willem Dafoe sowie Jesse Plemons, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie und Hunter Schafer Teil des hochkarätigen Mehrfachrollen-Casts.

Oscar-Erfolg für skurriles Sci-Fi-Märchen Poor Things

Bei den Academy Awards 2024 war Poor Things elf Mal nominiert und strich am Ende vier der begehrten Goldjungen ein. Abseits vom Oscar für Hauptdarstellerin Stone gewann die Adaption von Alasdair Grays Roman in den Kategorien bestes Szenenbild, bestes Make-up und Hairstyling sowie bestes Kostüm-Design.

Disney Lanthimos und Stone am Set von Poor Things

Darüber hinaus wurden das Projekt und seine Beteiligten bei den Golden Globes und zahlreichen anderen Gelegenheiten ausgezeichnet. Das kann auch dem Erfolg an der Kinokasse kaum geschadet haben: International nahm der etwa 35 Millionen US-Dollar teure Film laut Box Office Mojo über 108 Millionen Dollar ein.

Wann kommt Kinds of Kindness in die Kinos?

Der neue Film von Yorgos Lanthimos soll schon am 21. Juni 2024 in die US-Kinos kommen. Einen deutschen Starttermin haben wir noch nicht, wir halten euch aber auf dem Laufenden.