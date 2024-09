Nach Romulus gibt es direkt den Teaser zum nächsten Alien-Projekt: Der Xenomorph ist dort, wo er nie hinkommen darf

Während Alien: Romulus auf der großen Leinwand begeistert, kündigt sich die erste Serie aus dem legendären Sci-Fi-Franchise mit einem düsteren Teaser-Trailer an.

Seit 2019 wissen wir, dass sich eine Alien-Serie in Entwicklung befindet. Fünf Jahre später gibt es die ersten bewegten Bilder, die uns einen Einblick in das Projekt verschaffen. Es handelt sich zwar nur um einen 15-sekündigen Teaser, doch der fasst die Prämisse des mit großer Spannung erwarteten Sci-Fi-Abenteuers perfekt zusammen.

Die tödlichste Kreatur des Universums hat einen kleinen blauen Planeten ins Visier gefasst, der unschuldig in der Dunkelheit des Weltraums sitzt. Im Säure sabbernden Gesicht eines metallisch glänzenden Xenomorphs spiegelt sich die Erde wider. Willkommen in der schauderhaften Zukunftsvision von Alien: Earth!

Sci-Fi-Highlight 2025: Erster Teaser-Trailer zur Alien-Serie, die den Xenomorph auf der Erde entfesselt

Alien: Earth - S01 Teaser Trailer (English) HD

Neben dem Teaser wurde ebenfalls die Handlung der Serie enthüllt. In Alien: Earth folgen wir einer jungen Frau namens Wendy, die mit einer Gruppe von Soldat:innen eine äußerst beunruhigende Entdeckung macht: Ein geheimnisvolles Raumschiff ist auf der Erde abgestürzt. Was sich darin wohl befindet? Ihr könnt es euch sicherlich denken.

Sydney Chandler führt den Cast von Alien: Earth an. Im Kino war sie bisher nur in dem abgründigen Sci-Fi-Thriller Don't Worry Darling zu sehen. Deutlich mehr Erfahrung bringt sie im Serienbereich mit. In Pistol spielte sie Musiklegende und Pretenders-Gründerin Chrissie Hynde, ganz zu schweigen von einer Nebenrolle in John Sugar.

Hinter der Kamera steht derweil ein absoluter Serienexperte, der schon mehrere gefeierte Adaptionen geschaffen hat: Noah Hawley. Zuerst verblüffte er mit Fargo, später mit der Marvel-Verfilmung Legion, einer abgefahrenen Antwort auf die X-Men-Filme. Seine Alien-Serie soll rund 30 Jahre vor dem Original mit Sigourney Weaver spielen.

Sci-Fi-Nachschub: Wann startet Alien: Earth?

Bisher wissen wir nur, dass Alien: Earth irgendwann 2025 eintreffen soll. Ein konkretes Datum steht noch nicht fest. In den USA wird die Serie bei dem Streaming-Dienst Hulu veröffentlicht. In Deutschland dürfte Alien: Earth somit bei Disney+ zu sehen sein. Im Kino könnt ihr derweil den neuesten Film der Reihe schauen, Alien: Romulus.