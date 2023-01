Nach Schock-Absetzung bei Netflix: Deutscher Sci-Fi-Mindfuck 1899 wird in den USA immer beliebter

Womöglich hat Netflix bei der 1899-Absetzung zu voreilig gehandelt. Nach der Absetzung ist das Interesse an dem Sci-Fi-Mindfuck gerade in den USA nochmal sprunghaft angestiegen.

Die Absetzung von 1899 war für viele Fans ein surrealer Schock. Die neue Serie des Dark-Teams war wieder auf 3 Staffeln ausgelegt, doch dazu wird es jetzt nicht mehr kommen. Die Reaktionen auf die gnadenlose Netflix-Aktion kamen aus der ganzen Welt und zeigten, dass sich 1899 als deutsche Produktion wieder international einen Namen machen konnte.

Dass Netflix die große Beliebtheit des Mysterythrillers womöglich unterschätzt hat, zeigen jetzt auch neue Daten aus den USA über den sprunghaften Anstieg des Interesses an 1899.

Schaut hier noch ein Behind-the-Scenes-Video zu 1899:

1899 - S01 Clip Behind the Scenes (English) HD

1899-Interesse ist in den USA nochmal explodiert

Wie Yahoo (via The Wrap) berichtet, wurden von der Datenanalyse-Plattform Parrot Analytics aktuelle Infos über das Streaming-Interesse an 1899 in den USA veröffentlicht. Die zeigen, dass die Netflix-Produktion nach der überraschenden Absetzung einen regelrechten Hype-Schub bekommen hat.

Um 55 Prozent ist das Streaming-Interesse an 1899 in den Vereinigten Staaten seit dem bestätigten Ende angestiegen. Im Vergleich mit dem durchschnittlichen Interesse an amerikanischen TV-Produktionen interessieren sich Menschen 25,5 mal mehr für 1899.

Für die Erhebung der Daten sowie die Definition des Begriffs "Interesse" an einer Serie berücksichtigt Parrot Analytics unter anderem Bereiche wie Verbraucherforschung, Streaming, Downloads und Aktivität in sozialen Medien. Die Daten zeigen aber eindeutig, dass Netflix mit der Absetzung von 1899 einen sehr beliebten Titel geopfert hat, an dem das Interesse größer denn je geworden ist.

Netflix' 1899 im Podcast: Mit Erklärungen und Theorien der Dark-Masterminds

Die neue Mystery-Serie 1899 lädt bei Netflix zum Rätseln ein. Wir entwirren die Wendungen der 1. Staffel, erklären das Ende und zeigen, wo der düstere Rätsel-Pfad noch hinführen könnte (wenn die Serie nicht abgesetzt worden wäre).

Zu Gast im Streamgestöber sind dabei Baran bo Odar und Jantje Friese, die als Serien-Creator von 1899 und Dark bereits einige Andeutungen zu Twists und Staffel 2 dalassen.



Trauert ihr 1899 immer noch nach?