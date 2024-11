Nach Schock-Ausstieg: Yellowstone-Star soll Jenna Ortega in Scream 7 ersetzen

Nachdem Scream 7 mit Original-Star Neve Campbell wieder auf Kurs gebracht wurde, stößt nun ein Yellowstone-Star zum heiß erwarteten Horror-Sequel.

Das Scream-Franchise stürzte letztes Jahr in eine tiefe Krise, als Teil 7 mit Melissa Barrera und Jenna Ortega nicht nur seine beiden Hauptdarstellerinnen verlor, sondern mit Christopher Landon auch seinen Regisseur. Im Frühjahr 2024 kam dann Entwarnung für die Horror-Fans: Original-Star Neve Campbell wird für Scream 7 zurückkehren und hat mit Kevin Williamson einen neuen Regisseur im Gepäck.

Nun nimmt der Film immer mehr Gestalt an, denn ein Yellowstone-Star soll die Geschichte um eine neue Hauptfigur erweitern.

Yellowstone-Star Isabel May steht mit Neve Campbell für Scream 7 vor der Kamera

Wie Deadline berichtet, wurde Isabel May für die Rolle der Tochter von Campbells Figur Sidney Prescott verpflichtet. Ghostface soll das Mutter-Tochter-Duo im neuen Teil anstatt der von Barrera und Ortega in Scream 5 und 6 verkörperten Carpenter-Schwestern heimsuchen.

Isabel May ist vor allem durch die gefeierten Yellowstone-Prequels 1883 und 1923 von Serienschöpfer Taylor Sheridan bekannt, in denen sie eine von John Duttons (Kevin Costner) Vorfahren, Elsa Dutton, verkörpert. Zudem war May in der Apple TV+-Serie Masters of the Air zu sehen, nachdem sie in der Sitcom Alexa & Katie 2018 ihren Durchbruch feierte.

Scream 7 kommt nach großer Krise 2026 ins Kino

Nach dem Abgang von Christopher Landon wird Kevin Williamson das Horror-Sequel inszenieren, der bereits für die Drehbücher von Scream 1, 2 und 4 verantwortlich zeichnete. Das Drehbuch für Teil 7 stammt wiederum aus der Feder von Guy Busick, der schon an den Skripts für Teil 5 und 6 beteiligt war.

Der Film soll am 27. Februar 2026 die US-amerikanischen Kinos erreichen. Hierzulande ist mit einem zeitnahen Kinostart zu rechnen.