Nach Schock-Unfall: Marvel-Star Jeremy Renner kehrt ab heute in Serie des Yellowstone-Machers zurück

Nach seinem schweren Unfall meldet sich Jeremy Renner mit der 3. Staffel seiner Serie Mayor of Kingstown zurück. Der unerschütterliche Marvel-Star hat sie während seiner Erholungsphase gedreht.

Nur wenige Hollywood-Storys der letzten Jahre inspirierten so sehr wie die von Hawkeye-Darsteller Jeremy Renner. Um seinen Neffen davor zu retten, von einem Schneepflug überfahren zu werden, brachte der Marvel-Star sich selbst in Gefahr, brach sich dabei 38 Knochen (inklusive des Schädels, aus dem laut Business Insider sein Auge herausploppte) und wäre beinahe gestorben.

Nach einer schwierigen Rehabilitationszeit stand Renner nun schon längst wieder vor der Kamera, um die 3. Staffel seiner Serie Mayor Of Kingstown zu drehen, die von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan miterschaffen wurde. Das Ergebnis geht ab sofort bei Paramount+ online.

Mayor of Kingstown mit Jeremy Renner: Darum geht es – und so geht es in Staffel 3 weiter

Renner spielt in Mayor of Kingstown Mike McLusky. Als Bürgermeister der fiktiven Stadt im US-Bundesstaat Michigan bekommen er und seine Familie es mit Polizei, Politik, Insassen und Aufsehern zu tun, denn im eigentlich beschaulichen Kingstown sind Gefängnisse der wichtigste Wirtschaftszweig. Inspiriert wurde die Serie von wahren Orten, an denen dies der Fall ist.

Paramount+ Jeremy Renner in Mayor of Kingstown

In Staffel 3 versucht Mike, den Frieden zwischen den verschiedenen Fraktionen in Kingstown zu wahren und einen Kleinkrieg zu beenden, nachdem mehrere Explosionen die Bürger:innen in Angst und Schrecken versetzen. Doch ein ehemaliger Insasse und ein russischer Drogenbaron machen ihm einen Strich durch die Rechnung.

Inspirierend: Jeremy Renner drehte sogar schon wieder eigene Stunts für seine Serie

Für Renner waren die Dreharbeiten für die 3. Staffel von Mayor of Kingstown zunächst sehr schwierig. Gegenüber der Los Angles Times (via Deadline ) erinnerte er sich, wie er zum Teil wie ein Kinderschauspieler behandelt werden musste. Während der The Tonight Show with Jimmy Fallon klang er dann schon ganz anders:

Es ist ein großes Geschenk, bis an seine Grenzen getestet zu werden, oder? Deine physischen Grenzen, deine spirituellen Grenzen und emotionalen Grenzen. Ich werde für den Rest meines Lebens keinen schlechten Tag mehr haben. Es ist unmöglich. Das ist das Geschenk.

Im Krankenhaus versuchte Renner vor allem für seine Tochter stark zu sein, um ihr keine Angst zu machen, wie er vor Kurzem erst in The Kelly Clarkson Show verriet. Zurück bei der Arbeit erhielt er dann viel Unterstützung bis er wieder einen ersten Stunt wagen konnte:

Erst habe ich ihnen gesagt, ich kann es nicht machen, weil es mir nicht so gut ging, als ich zurückkam. Ich schlief in Szenen ein und alle behandelten mich etwas vorsichtig, weil ich das auch brauchte. Ich musste mich sowohl körperlich als auch emotional für Support bei Leuten abstützen. Aber mit der Zeit wurde ich stärker und war in der Lage, einen Stunt zu machen. Das war ein Meilenstein, der mir Hoffnung gab.

Wo ist Mayor of Kingstown in Deutschland zu sehen?

Die ersten beiden Staffeln von Mayor of Kingstown liegen längst bei Paramount+ im Stream vor. Am 3. Juni 2024 ging die erste Folge der dritten Staffel mit dem Titel Soldier's Heart online. Weitere Episoden folgen wöchentlich am Montag.

