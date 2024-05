Nach The Boys Staffel 4: Gen V-Fortsetzung musste durch Chance Perdomos Tod komplett verändert werden

Nach The Boys Staffel 4 wird Amazons Superhelden-Universum mit der 2. Staffel von Gen V fortgesetzt. Diese musste nach dem Tod von Hauptdarsteller Chance Perdomo komplett verändert werden.

In wenigen Wochen schlägt die heißerwartete 4. Staffel von The Boys bei Prime Video auf. Doch danach ist längst nicht Schluss mit dem chaotischen Superhelden-Wahnsinn. Nicht nur hat Amazon bereits Staffel 5 bestellt, schon vorher bekommt das Spin-off Gen V eine Fortsetzung. Der Tod des Hauptdarstellers Chance Perdomo aber hatte massive Auswirkungen auf die Produktion von Staffel 2.

Chance Perdomo wird nicht ersetzt: Gen V Staffel 2 wurde komplett überdacht

Im März 2023 verstarb der junge Schauspieler Chance Perdomo im Alter von nur 27 Jahren bei einem Verkehrsunfall. In Gen V spielte er eine der zentralen Hauptfiguren und war als Metall-Manipulator Andre Anderson zu sehen, der auch in der nächsten Staffel eine wichtige Rolle einnehmen sollte. Da eine Umbesetzung des Charakters direkt ausgeschlossen wurde, wurden die eigentlichen Pläne für Staffel 2 komplett überdacht.

Amazon Chance Perdomo in Gen V Staffel 1

Das verrät The Boys-Showrunner und Gen V-Produzent Eric Kripke im Interview mit Entertainment Weekly :

Wir waren eine Woche von den Dreharbeiten entfernt, als Chance auf tragische Weise verstarb. Wir mussten also fast alles neu überdenken, und das in nur wenigen Wochen. Aber was ich den Leuten sage, wenn sie sagen, 'Wow, das ist wirklich verrückt oder schwierig', verblasst im Vergleich zu dem, was seine Freunde und Angehörigen durchmachen müssen. Das ist das Mindeste, was wir tun können.

Mittlerweile laufen die Dreharbeiten zu Gen V Staffel 2 seit Mitte Mai. Zur Handlung der nächsten Folgen ist bisher noch nichts bekannt. Bis wir die College-Supes wiedersehen werden, ist aber innerhalb des Serienuniversums einige Zeit vergangen. Denn die Fortsetzung von Gen V soll zeitlich nach den Ereignissen aus der 4. Staffel von The Boys spielen. Dann erfahren wir endlich, wie es nach dem fiesen Cliffhanger von Staffel 1 weitergeht.

Achtung, Spoiler: Am Ende der ersten Staffel von Gen V wurden die jungen Supes Andre, Marie (Jaz Sinclair), Emma (Lizze Broadway) und Jordan (London Thor/Derek Luh) öffentlich für das Massaker auf dem Campus der Godolkin-Universität verantwortlich gemacht - während die eigentlichen Täter:innen Sam (Asa Germann) und Cate (Maddie Phillips) als Held:innen gefeiert werden. Das unschuldige Quartett findet sich daraufhin eingesperrt in einem abgeschotteten Krankenhausraum wieder.

Wann starten The Boys Staffel 4 und Gen V Staffel 2 bei Amazon?

Auf die 4. Staffel von The Boys müssen sich Fans nicht mehr lang gedulden. Am 13. Juni 2024 geht's mit den ersten drei Episoden am Stück los. Die restlichen fünf Folgen werden im wöchentlichen Takt bis zum 18. Juli 2024 bei Prime Video veröffentlicht.

Etwas länger ist hingegen die Wartezeit auf Staffel 2 von Gen V. Da die Dreharbeiten gerade erst angelaufen sind, wird diese voraussichtlich im Sommer oder Herbst 2025 bei Amazon zu sehen sein.