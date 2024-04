The Boys hat schon 13 (!) Stars aus einer anderen Serie im Cast – einer der berühmtesten fehlt aber noch

Amazons Superhelden-Serie The Boys hat 13 Stars aus Supernatural im Cast – und nach Jensen Ackles erwägt auch Jared Padalecki unter einer Bedingung seinen Auftritt.

Serienschöpfer Eric Kripke war vor allem für Supernatural bekannt, bevor er für Amazon Prime * die Eskapaden der The Boys erschuf. Seitdem erfreuen Fans des Übernatürlichen sich an zahlreichen Stars, die in den Besetzungen beider Serien auftreten (die komplette Liste findet ihr weiter unten). Der neuste Coup könnte der Einstand von Jared Padalecki werden, der unter einer Bedingung zum The Boy-Auftritt bereit wäre.

Supernatural-Star Jared Padalecki würde mit Vorwarnung bei The Boys vorbeischauen

In 327 Episoden Fantasy-Horror gaben Jared Padalecki und Jensen Ackles das monsterjagende Brüderpaar Sam und Dean Winchester. Nach Staffel 15 war im Jahr 2020 dann Schluss mit Supernatural. Doch Serienschöpfer Eric Kripke erschuf mit The Boys bei Amazon eine weitere gefeierte Erzählung, die im Verlauf der Staffeln zur Freude der Supernatural-Fans jede Menge altbekannter Stars in den neuen Superhelden-Cast einlud.

Der größte Supernatural-Name in The Boys war in Staffel 3 bisher Jensen Ackles als Soldier Boy. Auf die Collider -Frage zu einem möglichen Auftritt hatte aber auch sein langjähriger Co-Star Jared Padalecki eine vielversprechende Antwort:



The CW Supernatural: Jared Padalecki als Sam Winchester

Eric Kripke hat mich schon kontaktiert [um mich in The Boys zu kriegen]. Und in 90 % dieser Fälle ist meine Antwort: 'Alter, ich bin jetzt 41 mit drei Kindern. Ich bin nicht mehr 25 und habe Zeit drei Stunden am Tag zu trainieren. Ich weiß doch, verdammt nochmal, dass du mich dazu zwingen wirst, mich nackt auszuziehen, also gib mir eine Vorwarnung.

Ich bin dabei, aber ich lass' mich vorher einen Ernährungsexperten und einen Trainer holen und acht Monate in eine Überdruckkammer schlüpfen, bevor du mich antreten lässt.' Aber ja, es wäre natürlich ein riesiger Spaß Kripke bei der Zusammenarbeit wiederzusehen. Ich bin ein großer Fan der Serie [The Boys].

Offenbar hat Padalecki von seinem Supernatural-Kollegen Jensen Ackles schon gehört, dass manche The Boys-Szenen einfach zu weit gehen und will sich darauf einstellen können. Dass The Boys gern Easter Eggs für Supernatural-Fans versteckt, bewies die Serie schon mit spitzfindig geborgten Namen. Auch wenn offiziell noch keine Pläne für "Sams" The Boys-Auftritt bekannt sind, wäre ein Cameo von Jared Padalecki in jedem Fall ein Geschenk, dass sich Fans schon länger wünschen. Aktuell ist der Star in der Serie Walker zu sehen und als Hauptdarsteller gut beschäftigt.

Diese 13 Supernatural-Stars haben Amazons The Boys bereits einen Besuch abgestattet

Die Parade der Supernatural-Darsteller, die schon Auftritte im The Boys-Universum hatten, ist enorm. In 4 Staffeln The Boys und einer Staffel des Spin-offs Gen V kommen wir mittlerweile auf 13 Überläufer, die wir euch hier mit ihren jeweiligen Rollen in beiden Serien aufgelistet haben:

Die Großen: 8 Haupt- und Nebenfiguren aus Supernatural waren in The Boys

Die Kleinen: 5 kurze Rollenwechsel zwischen Supernatural zu The Boys

Lesley Nicol spielte die böse Hexe Katja und in The Boys Billys Mutter Connie Butcher



spielte die böse Hexe Katja und in The Boys Billys Mutter Connie Butcher Alvina August gab in Supernatur als die Hexe Tasha und in der Superheldenserie MMs (später geschiedene) Ehefrau Monique



gab in Supernatur als die Hexe Tasha und in der Superheldenserie MMs (später geschiedene) Ehefrau Monique Adrian Holmes war der übersinnlich begabte James Moseley, in The Boys hingegen Vought-Mitarbeiter Dr. Park

war der übersinnlich begabte James Moseley, in The Boys hingegen Vought-Mitarbeiter Dr. Park Kai Bradbury spielte in einem kurzen Supernatural-Auftritt einen Beamten und in The Boys Kimikos 17-jährigen Bruder

spielte in einem kurzen Supernatural-Auftritt einen Beamten und in The Boys Kimikos 17-jährigen Bruder Isaiah Adam mimte in Supernatural einen forensischen Techniker und in der Amazon-Serie in einer Folge "Dan"

Wann kommt The Boys Staffel 4 zu Amazon Prime?

Ein Datum für die Rückkehr von The Boys in Staffel 4 steht bereits fest: Die verdorbenen Superheld:innen werden am 13. Juni 2024 bei Amazon Prime Video wieder ein- und zuschlagen. Staffel 5 ist ebenfalls schon bestellt.

Podcast für die Wartezeit: Die 15 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, WOW und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im April die großangelegte Sci-Fi-Videospiel-Verfilmung Fallout bei Amazon. Außerdem zeigt Netflix mit Ripley ein vielversprechendes Thriller-Remake mit Sherlock-Bösewicht und Robert Downey Jr. ist in The Sympathizer kaum wiederzuerkennen.

