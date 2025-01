Nach The Last of Us und Fallout kommt das nächste große Videospiel als Serie – von Umbrella Academy-Star Elliot Page

Nach Fallout und The Last of Us erwartet uns schon bald eine neue Videospiel-Adaption als Serie, die sich einen weiteren beliebten Titel vorknöpft. Darin spielten Elliot Page und Willem Dafoe die Hauptrollen.

Videospiel-Adaptionen erlebten in den letzten Jahren einen echten Boom und haben sich mit Vertretern wie Fallout und The Last of Us schon lange vom Vorurteil als Trash und vorprogrammierte Flops emanzipiert. Nun soll eine neue Serie in diese Fußstapfen treten, die sich einen nicht weniger bekannten Titel vornimmt. Beyond: Two Souls wird eine Adaption von Elliot Page erhalten, der schon in dem beliebten Spiel aus dem Jahr 2013 die Hauptrolle innehatte.

Videospiel-Hit Beyond: Two Souls kommt als Serie von Hauptdarsteller Elliot Page

Das Videospiel Beyond: Two Souls dreht sich um die junge Jodie Holmes, die übernatürliche Fähigkeiten besitzt und in Experimente der Regierung sowie außerweltliche Kräfte verstrickt wird. Mithilfe der mystischen Entität Aiden, mit der sie auf wundersame Weise verbunden ist, muss sie sich übernatürlichen Bedrohungen sowie der versuchten Ausbeutung der Regierung stellen.

Elliot Page schlüpfte für das Spiel in die Rolle von Jodie, während Willem Dafoe darin Jodies Vormund, den Doktor Nathan Dawkins mimte. Beyond: Two Souls erschien im Jahr 2013 im Rahmen des Tribeca Film Festivals und wurde für seinen damals noch für Videospiele außergewöhnlich filmischen Ansatz gefeiert. Bis Juli 2018 wurden mehr als 2,8 Millionen Kopien des von Quantic Dream und Sony entwickelten Spiels verkauft.

Wie Deadline berichtet, wird Page bei der Serienadaption nun mit seiner Produktionsfirma Pageboy Productions als Produzent fungieren. Da sich die Serie noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, ist bisher nichts über den Cast der Videospiel-Adaption bekannt. Dass Page selbst noch einmal in die Rolle von Jodie schlüpfen wird, kann ausgeschlossen werden. Cameo-Auftritte von Page und auch Dafoe wären jedoch möglich.

Über die Adaption erklärte Page:

Das Spiel zu drehen war eine der herausforderndsten und erfüllenden Schauspielerfahrungen meines Lebens. Die emotionale und narrative Tiefe der Geschichte liefert uns eine fantastische Grundlage. Wir wollen eine einzigartige Vision der Figuren und ihrer Reise kreieren, die mit Fans und neuen Zuschauenden resoniert.

Wann und auf welchem Weg uns die Serie erreicht, steht bisher nicht fest.

