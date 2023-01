Nach The Walking Dead endet auch Fear the Walking Dead: Das sind die letzten beiden Starttermine

Der nächste harte Schlag für Zombie-Fans: Das erste The Walking Dead-Spin-off Fear verabschiedet sich, Staffel 8 ist die letzte. Wann der finale Run beginnt, lest ihr hier.

Es ist das Ende einer Ära und irgendwie auch nicht. So fühlt sich gerade an, The Walking Dead-Fan zu sein. Die Hauptserie beschloss ihre Geschichte im vergangenen Herbst. Jetzt spaltet sich die Handlung in mehrere Nebenflüsse auf. Wie der Hollywood Reporter berichtet, werden allerdings sämtliche Spin-offs nach hinten verschoben. So viel dazu.

Der viel größere Schock: Fear the Walking Dead wird nach 8 Staffeln von AMC beendet. Damit verabschiedet sich auch das erste TWD-Spin-off.

Wann kommen die letzten Folgen Fear The Walking Dead?

Bevor die neue Phase in der Entwicklung der Zombie-Saga beginnt, macht der Sender also reinen Tisch. Die finale Staffel wird in zwei Teilen gesendet, und zwar wie folgt:

Teil 1 und damit 6 Episoden kommen im Mai und Juni 2023

Die restlichen, definitiv letzten 6 Episoden werden in der 2. Hälfte des Jahres folgen

Die finale Staffel fällt mit insgesamt 12 Folgen also deutlich kürzer aus als ihre Vorgänger

Was passiert in der letzten Staffel Fear The Walking Dead?

Wie wir bereits berichteten, erhält das Spin-off auf dem letzten Drücker noch einen kleinen Reboot. Die Serie lässt in Staffel 8 Texas als Handlungsort hinter sich. Nach mehreren Jahren der Abwesenheit ist die ehemalige Hauptfigur Madison zurück und erforscht an der Seite von Morgan Jones und dessen Mitstreitenden die neue Baby-klauende Gemeinschaft von Padre.



Bald startet mit The Last of Us die langerwartete Serienadaption der gleichnamigen Videospielreihe: Die HBO-Serie könnte das Horror-Highlight 2023 werden und den perfekten Ersatz für The Walking Dead liefern. Oder scheitert The Last of Us doch beim Versuch, an die meisterhafte Vorlage anzuknüpfen?

Moviepilot-Chefredakteurin Lisa Ludwig und Rae Grimm, Chefin von GamePro und Head of Publishing bei Webedia Gaming, diskutieren spoilerfrei darüber, warum ihnen The Last of Us so sehr am Herzen liegt, was sie sich von der Serienadaption mit Pedro Pascal und Bella Ramsey erhoffen – und was ihnen trotzdem noch ein bisschen Sorgen macht.