Neuer Fear the Walking Dead-Trailer zeigt endlich die Rückkehr, auf die Fans seit 4 Jahren warten

Die 7. Staffel von Fear the Walking Dead wartet mit einer ganz besonderen Rückkehr auf. Im Trailer zum Finale sehen wir endlich Kim Dickens Madison im gegenwärtigen Handlungsstrang.

Seit einem halben Jahr wissen wir, dass Madison Clarke, die ursprüngliche Protagonistin von Fear the Walking Dead, in der 7. Staffel zurückkehrt. Nun ist es endlich so weit: Der Trailer zur Staffelfinale gewährt uns einen ersten Blick auf Kim Dickens, deren Figur wieder im gegenwärtigen Handlungsstrang der Zombieserie angekommen ist.

Der 30-sekündige Trailer zeigt uns allerdings zuerst eine andere wichtige Figur: Morgan befindet sich in Bedrängnis und ist geradezu außer sich vor Angst. Flehend bittet er die Schurken, die im gegenüberstehen, dass sie das Leben seiner (Adoptiv-)Tochter verschonen mögen. Im letzten Moment taucht Madison auf.

Madisons Rückkehr im neuen Fear the Walking Dead-Trailer

Fear The Walking Dead - S07E16 Trailer (English) HD

Das Finale der 16. Staffel von Fear the Walking Dead wird in den USA am 5. Mai 2022 auf AMC ausgestrahlt. In Deutschland erscheint die Episode wie gewohnt einen Tag später, also am 6. Mai 2022, bei Amazon Prime. Wann und wie es danach genau weitergeht, ist unklar. Sicher ist aber: Die 8. Staffel von Fear the Walking Dead kommt definitiv. Da gehört Kim Dickens dann wieder zum Hauptcast dazu.

