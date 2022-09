Nach Thor 4 will Chris Hemsworth seinen Muskel-Wahn zurückschrauben: "Es hat angefangen, mehr zu schmerzen"

In Thor 4 präsentierte sich Chris Hemsworth so wuchtig aufgepumpt wie noch nie. Wie der MCU-Star jetzt verriet, soll damit in Zukunft aber Schluss sein.

Spätestens in Thor 4: Love and Thunder wirkten die Oberarme von Chris Hemsworth fast schon wie eigene Hauptfiguren. Für das MCU-Sequel von Taika Waititi trainierte der Marvel-Star nochmal härter als je zuvor und pumpte seinen Körper gewaltig auf.

Falls er in seiner Thor-Paraderolle in Zukunft nochmal zurückkehrt, will Hemsworth aber ein paar Gänge zurückschalten.

Chris Hemsworth fühlt sich langsam zu alt für Thor-Extremtraining

Wie Screen Rant berichtet, spricht der Marvel-Star in der neuen Thor 4-Doku bei Disney+ darüber, dass er in Zukunft nicht mehr so hart für seine Thor-Rolle trainieren will:

Jedes Mal, wenn ich den Charakter gespielt und Muskeln sowie Gewicht draufgepackt und dann für eine andere Rolle wieder verloren habe, gibt es ein Muskelgedächtnis, und ich habe immer gesagt, dass es jedes Mal irgendwie einfacher wurde. Diesmal war es besonders hart. Ich denke, weil das Zielgewicht, das wir anstrebten, weit über dem lag, was ich vorher hatte.

Wir hatten 12 Monate, als ich zu Hause war, nur trainiert und irgendwie, du weißt schon, den Körper wie eine Puppe gesteuert und manipuliert und gedacht: 'Okay, wir könnten jetzt mehr schwimmen oder mehr Kampfsport ausprobieren. Es war eine wirklich lustige Erkundung, aber ich weiß nicht, ob ich wieder so massig werden möchte. Aber ich war irgendwie ... Es war ... Ja , es war einfach anstrengend. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich alt, aber die Dinge fingen einfach an, mehr zu schmerzen.“

Kommt Thor 5 im MCU?

Bisher gibt es noch keine Pläne für eine Thor-Rückkehr im MCU. Ein fünfter Teil ist bis jetzt nicht angekündigt und auch im durchgeplanten MCU-Kalender bis 2025 taucht der Donnergott nicht auf. Ein überraschender Auftritt oder eine kleine Nebenrolle in Zukunft sind aber trotzdem möglich.

