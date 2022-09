Marvel verändert eine der hässlichsten Thor 4-Szenen für Disney+ und sie sieht immer noch furchtbar aus

Eine der bizarrsten Thor 4-Szenen hat einen schwebenden Kopf gezeigt, aus dem Alpträume gemacht sind. Für die Disney+-Veröffentlichung wurde nachgebessert, aber zu retten ist hier nichts mehr.

Ab sofort können Marvel-Fans Thor 4: Love and Thunder bei Disney+ streamen. Da heute auch der Disney+-Day ist, bekommt ihr ein Monatsabo außerdem günstiger für nur 1,99 Euro. *

Im Kino irritierte der MCU-Blockbuster vor allem mit einer Szene, in der der Donnergott mit dem schwebenden Kopf eines entführten Jungen kommunizierte. Für Disney+ wurde der skurrile Moment überarbeitet, aber besser sieht das Ergebnis nicht gerade aus.

Schaut hier noch Yves' Video-Review zu Thor 4:

Thor 4: Lustiger Marvel-Spaß | Love and Thunder Review

Thor 4-Moment wurde mit CGI verschlimmbessert

In Thor 4 kommt es dazu, dass Bösewicht Gorr Heimdalls Sohn und andere Kinder aus New Asgard kidnappt. Durch seine besonderen Fähigkeiten nimmt der Sohn Kontakt mit Thor auf, um dessen Hilfe zu suchen. Dieser telepathisch angehauchte Moment wurde mit dem schwebenden Kopf des Jungen dargestellt und hätte nicht bizarrer aussehen können.

Für die Disney+-Veröffentlichung von Thor 4 wurde bei der Szene offensichtlich mit CGI nachgebessert, wie ein User auf Twitter feststellte:

Im direkten Vergleich wirkt die neue Szene glattgebügelter, was aber auch an der besseren Qualität der Quelle liegt. So oder so wirkt der Moment mit dem schwebenden Kopf von Heimdalls Sohn wie ein bizarrer Fremdkörper, der aus dem ansonsten eh schon sehr abgedrehten MCU-Spektakel nochmal heraussticht.

Wann geht es im Kino mit dem MCU weiter?

Nach Thor 4 steht der Start des nächsten MCU-Blockbusters schon fest. Bei uns kommt Black Panther: Wakanda Forever am 9. November ins Kino.

