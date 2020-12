Nach Vikings kommt die Pest: Macht euch auf eine Serie voller Angst & Paranoia gefasst

Vikings-Showrunner Michael Hirst plant eine neue Serie. Es geht um einen der schlimmsten Ausbrüche der Beulenpest aller Zeiten.

History-Serien sind en vogue. Michael Hirst, Schöpfer von Vikings und The Tudors, trug maßgeblich zu dieser Entwicklung bei. Nach dem Finale seiner letzten Serie - die Vikings-Saga endet mit der 6. Staffel - plant er für Netflix mit Valhalla bereits ein Spin-off. Aber er hat noch andere Serie-Projekte, wie unter anderem Deadline berichtet.

Der Vikings-Schöpfer blickt auf die Große Pest von London

Nach Vikings schaut Michael Hirst in The Plague Year ca. 800 Jahre voraus. 1665 brach in London die Beulenpest aus, in den kommenden zwei Jahren hatte die Pestepidemie die englische Hauptstadt fest im Griff. Während dieser Zeit gab es etwa 100.000 Todesopfern. Davon starben ca. 70.000 allein in London.

Der Vikings-Schöpfer kann auf einige Zeitzeugen zurückgreifen, die die Pestepidemie London beschrieben haben. Am prominentesten dürfte Daniel Defoe sein, der Autor von Robinson Crusoe sowie Glück und Unglück der berühmten Moll Flanders. Er hat auch Die Pest zu London geschrieben.

Die Pest: Viele Verweise auf die heutige Zeit möglich

Die geplante Mini-Serie vom History Channel porträtiert eine in Aufruhr befindliche Gesellschaft. Die Londoner verließen damals in Scharen die Stadt. Die Entschlossenheit jener, die blieben (ob freiwillig oder nicht) wurde auf eine harte Probe gestellt. Sie versuchten, weiterzumachen, während die Dinge um sie herum auseinanderbrachen.

Interessant dürfte das Mini-Serien-Projekt auch deshalb sein, weil Verweise auf unsere heutige Zeit bei diesem Thema auf der Straße liegen. So gibt es zum Beispiel einen interessanten Text , dass sich während der Pest-Epidemie in London erste urban legends herausbildeten, die auch als Früh- und Keim­form der fake news bezeichnet werden könnten.

Wir sind gespannt, was der Vikings-Schöpfer aus diesem interessanten historischen Stoff machen wird.

