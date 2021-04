Nächste Marvel-Revolution steht bevor: Trailer verspricht furioses Actionfest im MCU

Der nächste große Marvel-Held kündigt sich mit einem actiongeladenen Trailer an. Wir haben die ersten bewegten Bilder aus Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings für euch.

Aktuell macht das Marvel Cinematic Universe durch Serien wie WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier von sich reden. Schon bald gibt es aber auch wieder neue Kinoabenteuer aus Hollywoods größtem Franchise zu sehen.

Erster Trailer zu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Im Juli erwartet uns der Kino- bzw. Streaming-Start von Black Widow. Danach stellt sich ein völlig neuer MCU-Held auf der großen Leinwand vor: Shang-Chi. Es handelt sich um den ersten asiatischen Superheld, der seinen eigenen Film im MCU erhält.

Wenn alles nach Plan läuft, trifft Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bereits im September weltweit in den Kinos ein. Nachdem wir lange Zeit kein einziges Bild aus dem neuen MCU-Blockbuster zu Gesicht bekommen haben, gibt es jetzt ein ganzes Füllhorn an aufregenden Eindrücken. Den Anfang macht der Trailer.

Hier ist der Trailer zu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Neben dem ersten Trailer zu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings wurde ebenfalls ein Poster veröffentlicht, das den neuen MCU-Helden in seiner ganzen Pracht zeigt.

Verkörpert wird Shang-Chi von Simu Liu, der vor allem durch die Comedy-Serie Kim's Convenience bekannt ist. Als Meister des Kung Fu mischt er nun den Marvel-Kosmos auf. Im Hintergrund des Posters deuten sich zudem die titelgebenden Zehn Ringe an.

Dazu gesellen sich drei Szenenbilder aus Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings veröffentlicht, die uns Simu Lius Co-Stars näher vorstellen: Awkwafina und Tony Leung.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings gehört zu den spannendsten Projekte in der vierten MCU-Phase. Das liegt nicht nur an der revolutionären Heldenfigur, sondern auch an Regisseur Destin Daniel Cretton, der sich bisher durch intime Dramen wie Short Term 12, Schloss aus Glas und Just Mercy einen Namen gemacht hat.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings startet am 2. September 2021 in den deutschen Kinos. Sollten diese bis dahin nicht geöffnet haben, wäre es möglich, dass der Film genauso wie Black Widow gleichzeitig als Premium-Inhalt auf Disney+ veröffentlicht wird.

