Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - Alle Infos zum neuen Marvel-Blockbuster

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings stellt uns den ersten asiatischen Superhelden im Marvel Cinematic Universe vor. Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst.

Das Marvel Cinematic Universe wird in Phase 4 deutlich diverser und stellt uns im Zuge von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings etwa den ersten asiatischen Superhelden vor. Doch wer versteckt sich hinter dem Namen Shang-Chi? Von welchem Schauspieler wird er verkörpert? Und wann kommt der Film eigentlich ins Kino?

Wann startet der Shang-Chi-Film im Kino?

Ursprünglich sollte der Film am 11. Februar 2021 in den Kinos starten. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich jedoch der gesamte Zeitplan von Phase 4 verschoben. Damit wird Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings nun erst am 29. April 2021 in die Kinos kommen. Es ist nach Black Widow und Eternals der dritte Film in Phase 4.

Wer ist der neue Marvel-Held Shang-Chi überhaupt?

In Phase 4 gerät das MCU an dem Punkt, an dem immer unbekanntere Figuren in den Vordergrund rücken. Im Gegensatz zu Namen wie Iron Man, Captain America und Spider-Man genießt Shang-Chi deutlich weniger Popularität. Seine Geschichte ist dennoch sehr interessant. Die wichtigsten Fakten haben wir für euch im Video zusammengefasst.

Wer ist Shang Chi? Alles zum Neuen Marvel-Charakter!

Das Wichtigste, was ihr über Shang-Chi wissen müsst: Es gibt niemanden, der im Marvel Cinematic Universe so viele Kampfkünste beherrscht wie er. Vor allem wird er als Master of Kung Fu wird er umschrieben. Seit seiner Kindheit befindet sich der Sohn von Fu Manchu in der Ausbildung, um es später mit zahlreichen Bösewichten aufzunehmen.

Wie sich in den Comics jedoch herausstellt, ist der größte dieser Bösewichte niemand Geringeres als sein eigener Vater, der mit perfiden Methoden die Weltherrschaft an sich reißen will. Das sorgt für eine aufwühlende Vater-Sohn-Dynamik, während die Familie mit dem Superheldentum kollidiert. Unklar ist, wie der Film diesen Umstand aufgreifen wird.

Wer gehört alles zum Cast von Shang-Chi?

Der Cast von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ist bisher noch recht überschaubar. Nachfolgend findet er alle bisher bekannten Schauspieler:

Moment, gab es den Mandarin nicht schon mal im MCU?

Das stimmt, allerdings nicht den Mandarin. In Iron Man 3 entpuppte sich der von Ben Kingsley verkörperte Bösewicht als Scharlatan, der eigentlich den Namen Trevor Slattery. Den richtigen Mandarin lernen wir jetzt erst kennen. Damit greift Shang-Chi einen offenen Handlungsstrang aus dem allerersten Iron Man-Film auf.

© Concorde Ben Kingsley als Mandarin in Iron Man 3

Bei den Zehn Ringen handelt es sich im MCU um jene Terroristenorganisation, die Tony Stark in Afghanistan gefangen hält, ehe dieser mit dem ersten Prototyp seiner späteren Iron Man-Rüstung entkommen kann. Ausgehend von dem Titel und dem Casting sieht es also ganz so aus, als führt uns Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dorthin zurück.



Wer steckt sonst noch hinter Shang-Chi?

Inszeniert wird der Film von Destin Daniel Cretton, der mit dem emotionalen Indie-Hit Short Term 12 - Stille Helden seine Durchbruch feierte und zuletzt die intimen Dramen Schloss aus Glas und Just Mercy in die Kinos brachte. Er gehört damit definitiv zu den spannendsten Regie-Stimmen, das MCU bisher für sich gewinnen konnte.

Das Drehbuch stammt derweil aus der Feder von David Callaham, der den ersten Expendables-Film mit Sylvester Stallone geschrieben hat und zudem Schöpfer der Meta-Serie Jean-Claude Van Johnson ist. Außerdem war er für eine Überarbeitung des Drehbuchs von Ant-Man verantwortlich und kann somit MCU-Erfahrung vorzuweisen.

Gänzlich neu dagegen ist Kameramann Bill Pope, der - genauso wie Destin Daniel Cretton - mit Shang-Chi sein MCU-Debüt abliefert. Zuvor arbeitete er etwa an der Matrix-Trilogie der Wachowski-Schwestern und filmte die zwei Spider-Man-Filme von Sam Raimi sowie den Comic-haften Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt.

Wann erscheint der erste Trailer zu Shang-Chi?

Das wird noch eine Weile dauern. Aktuell laufen die Dreharbeiten zu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Zuvor will aber noch ein ganz anderer MCU-Film beworben werden, namentlich Eternals, der voraussichtlich im Februar 2021 in die Kinos kommt. Spätestens dann wird es auch bewegte Bilder aus Shang-Chi zu sehen geben.

