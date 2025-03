Nächster Action-Hammer aus dem John Wick-Universum: Neuer Ballerina-Trailer packt Flammenwerfer aus

Im Juni startet ein Spin-off aus der John Wick-Reihe im Kino. Schaut jetzt den neuen Trailer mit Ana de Armas, in dem schwere Action-Geschütze aufgefahren werden.

Mit John Wick: Kapitel 4 lief vorletztes Jahr der vorläufige Action-Höhepunkt der knallharten Reihe mit Keanu Reeves im Kino. Danach ist nur noch die John Wick-Serie The Continental bei Amazon Prime erschienen.

Im Juni gibt es endlich neue Action aus der Reihe im Kino zu sehen. Mit dem Spin-off From the World of John Wick: Ballerina tritt Keine Zeit zu sterben-Star Ana de Armas in die Fußstapfen der bisherigen Titelfigur. Nach der ersten Vorschau ist jetzt der neue Ballerina-Trailer erschienen, der gewohnt knallharte Action-Unterhaltung verspricht.

Schaut hier den neuen Ballerina-Trailer:

From the World of John Wick: Ballerina - Trailer 2 (English) HD

Ballerina entfesselt neue Action im John Wick-Universum und Keanu Reeves ist auch dabei

Die Story des Ablegers spielt zeitlich zwischen den Ereignissen von John Wick 3 und John Wick 4. Ana de Armas spielt die Tänzerin Eve Macarro, die gleichzeitig zur Profi-Auftragskillerin trainiert wurde. Im Film von Regisseur Len Wiseman (Stirb langsam 4.0) will sie die Mörder ihrer Familie zur Strecke bringen.

Unterstützung bekommt sie dabei von John Wick persönlich. Keanu Reeves spielt seine Paraderolle auch im Spin-off. Sein Auftritt könnte allerdings kurz ausfallen. Wie letztes Jahr bekannt wurde, soll John Wick-Stammregisseur Chad Stahelski für Action-Nachdrehs ausgeholfen haben. Damit dürften die Kampfsequenzen Fans der Reihe zufriedenstellen. Der neue Trailer beweist auf jeden Fall schon mal, dass das John Wick-Franchise furios im Kino weitergeht.

Wann startet Ballerina im Kino?

Der neue John Wick-Ableger läuft ab dem 5. Juni 2025 auf der großen Leinwand. Wer auf John Wick 5 wartet, muss weiter Geduld haben. Bis jetzt wurde ein weiterer Hauptfilm aus dem Keanu Reeves-Franchise noch nicht angekündigt.