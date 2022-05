Nächster Marvel-Film: Der deutsche Thor 4-Trailer entfesselt Christian Bales ekligen Bösewicht

Letzte Woche erschein der neue Trailer zur Thor 4: Love and Thunder. Nun ist auch die deutsche Version mit Christian Bales furchteinflößenden Marvel-Schurken Gorr der Götterschlächter eingetroffen.

Nach dem Marvel-Film ist vor dem Marvel-Film: Während aktuell noch Doctor Strange in the Multiverse of Madness in den Kinos läuft, kündigt sich der nächste Eintrag aus dem Mega-Franchise mit einem neuen Trailer an. Thor 4: Love and Thunder bringt Chris Hemsworth und Natalie Portman ins Marvel Cinematic Universe zurück.

Der jüngste Einblick in den bevorstehenden Sommer-Blockbuster legt den Fokus jedoch auf eine andere Figur: Gorr der Göttschlächter tritt in Thor 4: Love and Thunder als großer Bösewicht in Erscheinung. Gespielt wird er von Christian Bale, der vor zehn Jahren seine Abschiedsvorstellung als Batman im DC-Universum abgeliefert hat.

Der neue deutsche Trailer zu Thor 4: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder - Trailer (Deutsch) HD

Vom Held zum Bösewicht: Nicht nur hat Bale das Franchise gewechselt. Nach seinen DC-Abenteuern tobt er sich bei Marvel als Schurke aus. Gorr knöpft sich eine Gottheit nach der anderen vor und sieht dabei dezent verstörend aus. Einige Fans haben ihn trotzdem schon als heiße Version von Harry Potter-Bösewicht Voldemort bezeichnet.

Darüber hinaus bring Thor 4: Love and Thunder ein ganz besonderes Marvel-Team zurück: Die Guardians of the Galaxy leisten dem Donnergott bei seinem neusten Soloabenteuer Gesellschaft. Genau betrachtet kann da von einem Soloabenteuer aber eigentlich keine Rede sein. Thor 4 fühlt sich definitiv mehr wie ein groß angelegtes Marvel-Crossover-Event an.

Thor 4: Love and Thunder startet am 6. Juli 2022 im Kino.

