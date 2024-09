Nächster Netflix-Film von Meisterregisseur David Fincher enthüllt: Es soll ein Western werden, der seit über 15 Jahren scheitert

Das neue Netflix-Projekt von David Fincher soll ein Western werden, der vor 15 Jahren auf der Liste mit den besten unverfilmten Drehbüchern steht. Darin raubt ein verzweifelter Rancher Banken aus.

Seit Jahren führen Fight Club-Regisseur David Fincher und Netflix eine fruchtbare Arbeitsbeziehung. Bei dem Streaming-Dienst sind von ihm unter anderem die Crime-Drama-Serie Mindhunter oder zuletzt der Thriller Der Killer erschienen. Jetzt sollen Details zum nächsten Fincher-Film für Netflix enthüllt worden sein. Anscheinend realisiert der Regisseur einen Western, der 2008 auf der sogenannten Black List stand.

David Fincher soll vielversprechenden Western für Netflix realisieren

Wie What's on Netflix in Erfahrung gebracht haben will, soll Fincher für den Streaming-Dienst als Nächstes den Western Bitterroot drehen. 15 Jahre lang stand der Film bisher auf der Liste der besten unverfilmten Hollywood-Drehbücher unter dem Titel Big Hole.

In der Story von Drehbuchautor Michael Gilio (Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben) beginnt ein verzweifelter Rancher mit dem Überfall von Banken. Zuvor wurden ihm selbst sämtliche Ersparnisse gestohlen. Bei seinen Raubzügen, bei denen er auch die Diebe fassen will, wird er schließlich vom Sheriff gejagt – der auch noch sein eigener Sohn ist.

Laut What's on Netflix ist das Projekt noch nicht endgültig als neuer Fincher-Film für den Streaming-Dienst bestätigt. Falls es doch dazu kommt und der Dreh nächstes Jahr beginnen kann, dürfte Bitterroot irgendwann 2026 im Netflix-Abo erscheinen.

