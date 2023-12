Nächster Rückschlag für Chicago Fire-Fans: Fan-Liebling verlässt Serie und sein letzter Auftritt ist auch schon bekannt

Nach dem Ausstieg von Kara Kilmer wurde jetzt ein weiterer Chicago Fire-Star verkündet, der die Serie bald verlässt. Der finale Auftritt steht auch schon fest.

Nach dem angekündigten Chicago Fire-Ausstieg von Kara Kilmer müssen sich Fans auf einen weiteren Abschied einstellen. Wie jetzt feststeht, wird Alberto Rosende in der Rolle von Blake Gallo ebenfalls aus der NBC-Serie aussteigen. Seine Abschiedsfolge steht auch schon fest.

Chicago Fire-Star Alberto Rosende verlässt die Serie bald

Laut Deadline verlässt Rosende Chicago Fire in der kommenden Staffel. Der Schauspieler war vier Staffeln lang Teil der Serie und wird seinen finalen Auftritt in der ersten Staffel 12-Folge haben.

NBC Alberto Rosende als Blake Gallo in Chicago Fire

Neben Rosende wird auch Kara Kilmer als Sylvie Brett nach der neuen Staffel nicht mehr Teil der Serie sein. Für Fans gibt es immerhin eine Figuren-Rückkehr. Taylor Kinney kehrt in der Rolle von Kelly Severide in mehreren neuen Episoden zurück, nachdem er in der 11. Staffel zwischenzeitlich ausgeschieden war.

Wann und wo läuft Chicago Fire in Deutschland im TV?

Bei uns wurde auf VOX ab April 2023 die 4. Staffel ausgestrahlt. Im Stream könnt ihr alle 11 Staffeln Chicago Fire bei Skys WOW schauen. *

