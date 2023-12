Nächster Rückschlag für Grey's Anatomy-Fans: Nach 6 Jahren killt das Serien-Universum seinen zweiten Ableger

Grey's Anatomy verabschiedet sich nach sieben Staffeln von seinem zweiten Spin-off, Seattle Firefighters, das den ersten Ableger, Private Practice, damit knapp übertrifft.

Grey's Anatomy steuert auf die 20. Staffel zu, muss allerdings in Zukunft ohne Ellen Pompeo als Hauptdarstellerin auskommen. Kurz nach der Verkündigung ihres neuen Staffel-Startdatums gibt die populäre Krankenhaus-Serie jetzt den Abschied von ihrem Spin-off Seattle Firefighters bekannt.

Abgesetzt: Grey's Anatomy-Universum beendet sein zweites Spin-off Seattle Firefighters nach Staffel 7

Gerade erst haben Grey's Anatomy und Seattle Firefighters (im Original: Station 19) ihr verspätetes Startdatum für Staffel 20 und Staffel 7 verkündet, das sich nach dem Hollywood-Streik stark nach hinten verschob. Nach dem zusätzlichen Wermutstropfen verkürzter Staffeln berichtete Variety außerdem, dass der Feuerwehr-Ableger auf sein beschlossenes Ende zusteuert.

ABC Seattle Firefighters endet nach Staffel 7

Das Spin-off Seattle Firefighters von Stacy McKee entstand 2018 aus Grey's Anatomy heraus und beleuchtet das Treiben an der 19. Wache, zu der auch Feuerwehrfrau und Hauptfigur Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) gehört. Figuren wie Ben Warren (Jason George) und Carina DeLuca (Stefania Spampinato) liefen aus dem Krankenhaus vollständig zu den Feuerwehrleuten über. Andere wie Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson) schauten immer wieder als Gaststars vorbei.

Sechs Jahre sendeten Seattle Firefighters und Grey's Anatomy in ihrem geteilten Universum von Serienschöpferin Shonda Rhimes Crossover-Episoden, die aufeinander aufbauten. Nach Staffel 7 wird damit Schluss sein. Damit hielt der zweite Ableger der Serie etwas länger durch als der erste, denn Private Practice brachte es zwischen 2007 und 2013 auf 6 Staffeln. Deren Episoden-Anzahl von 111 Folgen wird Seattle Firefighters mit seinen aktuell 95 Folgen am Ende wohl nicht knacken, denn Staffel 7 hat nur zirka 10 Folgen.

Grey's Anatomy-Abschied: Wann kommt Seattle Firefighters für die 7. Staffel zurück?

Zusammen mit Grey's Anatomys 20. Staffel wird Seattle Firefighters in den USA am 14. März 2024 in die finale 7. Staffel starten. Ein deutsches Startdatum bei Disney+ * und ProSieben steht für die Rückkehr beider Serien bisher nicht fest, wird aber voraussichtlich im Sommer oder Herbst 2024 stattfinden.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und Co.

Ihr braucht bis zum Start von Grey's Anatomy und Seattle Firefighters noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:



Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr in der Adventszeit reichlich Fantasy, wie das heiß erwartete Remake Percy Jackson, aber auch eine The Walking Dead-Rückkehr und das Netflix-Spin-off Berlin zur gefeierten Serie Haus des Geldes.