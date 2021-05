Thor 4 wirft alle MCU-Regeln über den Haufen und wird darum einer der spannendsten Marvel-Filme

Thor 4-Regisseur Taika Waititi erklärt, was Chris Hemsworth zum idealen Thor macht - und zeigt damit, warum Teil 4 ein einzigartiges MCU-Erlebnis zu werden verspricht.

Der Thor 4: Love and Thunder-Dreh steht kurz vor dem Ende. Lange konnten sich Fans an an einzigartigen Einblicken in die MCU-Fortsetzung gar nicht sattsehen, aber laut Taika Waititi (Jojo Rabbit) wird innerhalb der nächsten 4 Wochen die letzte Klappe fallen.

Im Interview ließ der Regisseur aber vor allem spürbar werden, warum all die bisherige Vorfreude berechtigt ist: Das Spaßfeuerwerk fühlt sich keinen MCU-Regeln verpflichtet und verfügt dafür auch mit Chris Hemsworth über den perfekten Superhelden-Hauptdarsteller.

Entdeckt das riesige Marvel Cinematic Universe auf Disney+ Zum Deal Jetzt Abo abschließen

Thor 4 mit Chris Hemsworth "könnte der beste Marvel-Film aller Zeiten werden"

Im Interview mit dem australischen TV-Programm Weekend Today (via Daily Mail ) zeigte sich Thor-4-Regisseur Taika Waititi leicht erschöpft, aber äußerst selbstsicher. Auf den Verlauf der Dreharbeiten angesprochen, sagte er:

Es läuft großartig. Es sind noch 4 Wochen und ich kann ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Es könnte der beste Marvel-Film aller Zeiten werden!

© Disney Hat sichtlich Spaß an Thor: Chris Hemsworth

Große Worte, aber mit Thor 3: Tag der Entscheidung hat Waititi immerhin schon bewiesen, dass er das MCU mit einem grandios neu belebten Thor zu bereichern in der Lage ist. Ein Schlüssel dafür dürfte auch in Thor 4 das komödiantische Talent von Hauptdarsteller Chris Hemsworth sein, dessen Passgenauigkeit für die Rolle der Regisseur gar nicht genug loben kann:

Er ist ein witziger Typ, er ist ein guter Freund und er ist außerdem jemand, mit dem man die ganze Zeit abhängen möchte. Und ich denke, das ist es, was du wirklich von einem Superhelden oder dem Hauptdarsteller in deinem Film willst.

Neben warmherziger Zuneigung und Wertschätzung für Hemsworths Gag-Talente wird hier vor allem eines deutlich: Waititis Ansatz nimmt die überlebensgroße Figur des MCU-Donnergottes nicht allzu ernst - und das ist ein unschätzbarer Vorteil, von dem Thor 4 profitieren kann.

Thor 4: Love and Thunder pfeift auf die MCU-Regeln

© Weltkino Versteht Spaß: Taika Waititi in 5 Zimmer Küche Sarg

Die Geschichte Thors im MCU ist durchwachsen: Auf den vielversprechenden Erstling folgte mit Thor 2 einer der schwächsten Marvel-Filme, dessen vorhersehbare Regelhaftigkeit nach Meinung vieler Fans und Kritiker nur durch Hemsworths charmant-komische Performance gerettet wurde. Auftritt Taika Waititi.



Der neuseeländische Regisseur bewies mit Thor 3, wie gut er sich die Reaktion auf den Vorgänger eingeprägt hatte: Chris Hemsworth bekam ausreichend Platz für wohlplatzierte Attacken auf Fan-Lachmuskeln, die eher einfallslose Regeltreue des Vorgängers wich einer MCU-Göttermythologie, die knietief in Popkultur watete und ihren Donnergott lieber mit Led Zeppelin als mit übermenschlich heroischem Edelmut in Verbindung brachte.

Schaut euch hier einen der besten Momente aus Thor 3 an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Waititis Definition eines Superhelden - "jemand, mit dem man die ganze Zeit abhängen möchte" - enthält genau diese Mischung aus Wertschätzung und gutmütiger Respektlosigkeit vor dem Erbe des übermenschlich großen Marvel-Helden. Und Thor 4 scheint komplett von dieser Geisteshaltung beseelt.

Der Blockbuster wird nicht nur Chris Hemsworths witzigsten MCU-Gegner zurückholen, sondern den Donnergott auch in einer schnieken 80er-Ledermontur an der Seite der Guardians of the Galaxy durch die Galaxis schicken. Er wird Thor zwei Ziegenböcke (!) an die Seite stellen. Die Liste ist lang.

Ziegenböcke für den Donnergott: Thor bekommt tierische Gehilfen im MCU

Taika Waititi kennt die Thor-Erfolgsformel

Die Thor-Reihe hat immer dann gut funktioniert, wenn sie komplett freidrehen und den Donnergott als Symbol kraftstrotzender Männlichkeit mit Kriegshammer und stählerner Rüstung ein bisschen auseinandernehmen konnte. Um ihn dann mit Menschlichkeit und neuer, besonnener Stärke wieder aufzubauen.

© Disney Thor ist mehr als nur ein kraftstrotzender Krieger

Denn Chris Hemsworth ist für beide Aspekte tatsächlich der perfekte Darsteller: Ihm kauft man den grimmig-feierlichen Kriegergott ebenso ab wie das grinsebärtige blonde Spielkind. In Taika Waititis Äußerung liegt eine Wertschätzung für diese Vielseitigkeit. Und damit ein Grund, sich umso mehr auf Thor 4 zu freuen.

Wann kommt Thor 4: Love and Thunder ins Kino?

Bis der Blockbuster bei uns in den Kinos erscheint, müssen sich Fans nämlich noch fast genau ein Jahr gedulden: Der deutsche Thor 4-Kinostart ist aktuell der 5. Mai 2022.

Podcast für Marvel-Fans: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision hat eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns nach der Avengers-Sitcom WandaVision demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was haltet ihr von Thor 4?