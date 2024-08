Nathan Fillion will keinen "Tom Cruise-Kram" in The Rookie: Jahre voller Schmerzen sind der Grund

Jahrelang war Nathan Fillion ganz versessen darauf, seine eigenen Stunts zu machen. The Rookie hat ihm den Wunsch ausgetrieben. Ebenso wie die vielen schmerzhaften Erfahrungen in seiner Karriere.

Tom Cruise ist kein Vorbild für Nathan Fillion: The Rookie-Stunts sind zu gefährlich

Tom Cruise ist lebensmüde. So wirkt es zumindest mit Blick auf seine Action-Szenen: Der Star hing schon an den Luken startender Flugzeuge oder kletterte an Hochhausfassaden herum. In der Regel vollführt er alle seine Stunts selbst. Nathan Fillion dagegen hat daraufmehr. Und The Rookie ist der Hauptgrund.

In Fillions Polizeiserie The Rookie gibt es regelmäßige Action-Szenen, etwa wenn die Protagonisten in Uniform unter Beschuss geraten. Für manche Genre-Fans gehört es in solchen Fällen zum guten Ton, dass Darsteller:innen ihre eigene Stunt-Arbeit verrichten. Fillion sieht es anders, wie er Stuff erklärt:

Ich will den Tom Cruise-Kram nicht machen. Ich war früher total wild darauf, meine eigenen Stunts zu übernehmen. Aber dann verletzt du dir den Rücken oder das Knie und es verliert alles seinen Reiz.

ABC Nathan Fillion in The Rookie

Fillion war schon vor Jahrzehnten in Serien wie Firefly zu sehen, die viele Action-Szenen enthalten. Er hat seine zurückhaltende Stunt-Philosophie also offenbar durch Jahre voller Schmerzen kultiviert. Aber die körperlichen Folgen allein sind nicht der einzige Grund für seine Abneigung:

Ich muss morgen zur Arbeit. Ich muss. Wenn ich mir den Knöchel verstauche, hat das Auswirkung auf die Anstellung vieler Menschen. Wir können es uns nicht leisten, sechs Wochen auf meine Genesung zu warten.

Die The Rookie-Produktion ist also eine gut geölte Maschine, der Nathan Fillion nicht im Weg stehen möchte. Gleichzeitig will er aber seine Co-Stars auch nicht an ihrer Stunt-Arbeit hindern: "Wir haben viele talentierte Leute, die richtig darauf brennen, sie zu machen. Und ich sage: 'Lasst sie doch.'"

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im August umfassen Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie ebenso wie das Netflix-Finale von The Umbrella Academy. Außerdem kehrt mit The Bear eine der besten Serien der letzten Jahre zurück und Batman sowie der Terminator mische den Monat ebenfalls auf.