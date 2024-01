Navy CIS bricht nach 20 Jahren eine goldene Regel: Endlich ist bestätigt, wann die neue NCIS-Serie in Deutschland startet

Die langlebige Krimi-Serie Navy CIS und alle Spin-offs spielten in den USA. Für den neuen Ableger bricht das Franchise die zwei Jahrzehnte alte Regel und ihr könnt sie schon bald streamen.

Bereits seit 2003 versorgt Navy CIS die Krimi-Fans mit neuen Folgen und mit Skandalen um Mark Harmons Hund. Bei den drei bisherigen Spin-offs Navy CIS: L.A., New Orleans und Hawaii blieb das Franchise 20 Jahre lang stets innerhalb der US-Landesgrenzen. Damit ist jetzt Schluss. Beim vierten Ableger geht es nach Australien und das vorläufige Startdatum von NCIS: Sydney wurde endlich bestätigt.

Jetzt ist es fix: NCIS Sydney startet noch im Januar 2024 in Deutschland

NCIS: Sydney startet am 18. Januar 2024 in Deutschland bei Paramount+ *. Das berichtet DWDL . Jeden Donnerstag wird eine neue Folge erscheinen. Insgesamt hat die 1. Staffel acht Episoden.

Darum geht es in NCIS: Sydney: Das neue Spin-off vereint ein internationales Team, das sich aus amerikanischen NCIS-Agent:innen und Polizist:innen der Australian Federal Police zusammensetzt. Im Zentrum steht Olivia Swann (Legends of Tomorrow) als NCIS-Agentin Michelle Mackey. Sie führt das fünfköpfige Team, dem wir in NCIS: Sydney bei ihren Fällen folgen. Zu ihren großen Herausforderungen gehören nicht nur die geografischen Umstände des Standorts Sydney, sondern auch die Verständigung und Kooperation zwischen zwei ungleichen und kulturell diversen Teams und Nationen.

In weiteren Rollen sind Todd Lasance (Spartacus), Sean Sagar (Mea Culpa), Tuuli Narkle (Mystery Road: Origin), Mavournee Hazel (Shantaram) und William McInnes (Dirty Deeds - Dreckige Geschäfte) zu sehen.

Macht euch mit dem Trailer selbst ein Bild von NCIS: Sydney:

NCIS: Sydney - S01 Trailer (English) HD

Auch der Titel des Spin-offs ist ein Regelbrecher. Während alle anderen Serien des Franchise in Deutschland die Schreibweise Navy CIS für ihren Titel gewählt haben, orientiert sich NCIS: Sydney an der englischen Original-Schreibweise. Die NCIS-Mutterserie entging übrigens nur knapp einem der dümmsten Titel aller Zeiten.

Auf dem Original-Sender Paramount+ Australia lief die 1. Staffel von NCIS: Sydney bereits und war ein großer Erfolg. Eine 2. Staffel ist zwar noch nicht bestätigt, scheint dadurch aber möglich zu sein.

