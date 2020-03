Nazi-Thor in The Boys: Erste Bilder zeigen neue Figur in Staffel 2

In der 2. Staffel von Amazons Anti-Superhelden-Serie The Boys mischt eine neue gefährliche Figur mit. Schaut euch hier die ersten Bilder des Neuzugangs an.

Sie schlägt ein wie eine Granate, verspricht zumindest The Boys-Darsteller Antony Starr alias Homelander. Die Rede ist von einer neuen Figur, die in der 2. Staffel der Amazon-Serie zu den Seven stoßen wird. Gespielt von Aya Cash handelt es sich dabei um Stormfront, die vielleicht mancher aus den The Boys-Comics kennt. Nun gibt es erste Bilder der Heldin und die Beschreibung ihrer Figur verspricht reichlich Konflikte in Season 2.

Stormfront in The Boys: Erste Bilder der neuen Figur in Staffel 2

"Sie ist die Granate, die in Homelanders Welt und die Welt der Seven geworfen wird", erklärte Anthony Starr gegenüber Entertainment Weekly . Anlass sind die ersten beiden Bilder von Aya Cash im Kostüm der Superheldin, die Staffel 2 aufmischen wird.

Wie ihr euch wohl erinnert, ist Homelander nicht der lupenreine Held, als der er sich in der Superheldensatire präsentiert. Stattdessen ist er ein Psychopath mit zahlreichen Komplexen, der auch vor Mord nicht zurückschreckt. Auf dieses Alpha-Tier der Superheldengruppe Seven trifft in Staffel 2 von The Boys Stormfront und "bringt [Homelander] so viele Probleme", wie Starr erklärt.

The Boys Staffel 2: Wer ist Stormfront?

In den Comics von Garth Ennis und Darick Robertson ist Stormfront eine rassistische Mischung aus Thor und Shazam, inklusive Nazi-Vergangenheit. Der Name Stormfront bezieht sich dabei nicht nur auf das Wetter, sondern auch auf die gleichnamige rechtsextreme US-Website.

Mehr zur Serie: The Boys bei Amazon: Düsterer Schurke spielt in Staffel 2 große Rolle

In den Comics ist die Figur das zweitmächtigste Wesen neben Homelander (via Comic Vine ). Aya Cash, Hauptdarstellerin aus der Dramedy You're the Worst, spielt Stormfront in der 2. Staffel von The Boys. Wie viel von der Origin-Story aus den Comics beibehalten wird, wissen wir nicht. Allerdings wird auch die weibliche Stormfront als extrem mächtig beschrieben. Sie kann Plasma-Blitze schießen und wird als wütende Naturgewalt beschrieben.

© Dynamite Entertainment Stormfront in den Comics

Aya Cash schürt aber auch die Spannung, was Stormfronts wahre Intentionen angeht:

Man beginnt diese Season und hält sie für etwas und entdeckt dann, dass sie etwas anderes ist. Es gibt einige Momente, wo man sich mit ihr identifiziert als Zuschauer oder ihr bei einem Punkt zustimmt. Ich denke, das sind die gefährlichsten Menschen.

Amazons Superhelden: Homelander bekommt Gegenwehr

Zunächst einmal bietet Stormfront allerdings Homelander Paroli. Sie schlage ein wie eine Atombombe (oder die Chernobyl-Katastrophe), erklärt Aya Cash bei EW. Anthony Starr führt das weiter aus. So habe Stormfront keine Angst, sich gegenüber Homelander zu behaupten und ist wesentlich Social-Media-affiner als das Aushängeschild der Seven.

Ich denke, die Dynamik zwischen [Homelander und Stormfront] ist furchteinflößend und wird Homelander in seinem Wesen verändern.

So fasst Aya Cash den Einfluss ihrer neuen Figur in der 2. Staffel zusammen. Ausgehend von Aussagen von Karl Urban (Billy Butcher) ist ein Starttermin bei Amazon Prime Video in der Mitte des Jahres denkbar. Konkretere Informationen gibt es allerdings nicht.

