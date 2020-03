The Boys bei Amazon: Düsterer Schurke spielt in Staffel 2 große Rolle

The Boys war die etwas andere Superheldenserie 2019. Nun wurde bekannt, dass der mysteriöse Superheld Black Noir deutlich mehr Aufmerksamkeit in der 2. Staffel erhalten wird.

Kennt ihr Black Noir aus The Boys? Selbst wer sehr aufmerksam die 1. Staffel der Superheldenserie aus dem Hause Amazon verfolgt hat, wird sich schwer an die Figur erinnern. Sie tauchte schlichtweg zu wenig auf. Aber jetzt ist klar: In der 2. Staffel von The Boys wird das ganz anders. Dort wird Black Noir eine besondere Rolle spielen.

Auf einer Podiumsdiskussion bei C2E2 (via Comic Book ) äußerten sich einige Schauspieler zur Figur von Black Noir und produzierten zumindest bei uns schon einige Neugierde. So meinte Hauptdarsteller Karl Urban, der als Billy Butcher Jagd auf die Superhelden macht:



Ihr werdet das lieben, was für Black Noir auf euch zukommt. Es ist so gut. Er zieht sich sehr gut durch die ganze Serie und gipfelt in einer teuflischen Aktion, die ich an dieser Stelle nicht allzu genau beschreiben kann. Und vielleicht findet ihr sogar heraus, was sein Kryptonit ist.

Co-Star Antony Starr, der Homelander verkörpert, hebt die Stärke von Black Noir hervor, der "wahrscheinlich am stärksten" in der 2. Staffel sein wird. "Er ist erschreckend", meinte Erin Moriarty, die als Starlight zu The Seven gehört.