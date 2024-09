NCIS-Serie lehnte Stephen Amell als neuen Gibbs ab – aber die Wut brachte ihm am nächsten Tag eine bessere Rolle ein

Die Prequel-Serie NCIS: Origins folgt demnächst den Krimi-Abenteuern des jungen Gibbs. DC-Star Stephen Amell wollte die Rolle unbedingt – und scheiterte.

Das Serienuniversum rund um den Crime-Hit Navy CIS wird fleißig ausgebaut. Diesen Oktober startet beim US-Sender CBS mit NCIS: Origins eine Prequel-Serie, die Leroy Jethro Gibbs' Anfänge als Agent beim NIS (noch ohne C!) im Jahr 1991 beleuchtet.

Während Original-Star Mark Harmon als Erzählstimme durch die Krimi-Vorgeschichte führt, wird die jüngere Gibbs-Version von Austin Stowell verkörpert. Es war aber noch ein anderer Star für die Rolle im Gespräch: Der aus DC-Serien wie Arrow bekannte Stephen Amell wollte die spätere NCIS-Legende unbedingt spielen. Die Absage wurde für ihn jedoch zum Glücksfall.

Arrow-Star Stephen Amell scheiterte beim NCIS-Casting

Wie TVLine berichtet, war Stephen Amell kürzlich im Podcast Inside of You With Michael Rosenbaum zu Gast und sprach dort über sein gescheitertes Casting zur neuen NCIS-Serie.

Kurz nach der Absetzung seiner Wrestling-Serie Heels begab sich Amell direkt auf die Suche nach seiner nächsten Rolle. Innerhalb einer Woche sprach er für zwei neue Serien vor, jedoch lag sein Fokus besonders auf dem Vorsprechen für die junge Version von Gibbs:

Also kam das hier rein, und ich fand, dass das Vorsprechen außerordentlich gut lief. Ich habe tolles Feedback bekommen [...] Plötzlich kam die Absage und ich hatte das Gefühl, als wollte mir jemand irgendwie die Tour vermasseln. [...] Ich wusste nicht, was los war, und ich war wirklich frustriert.

Nur einen Tag nach der NCIS-Absage stand für Stephen Amell direkt das nächste Vorsprechen an – für eine Hauptrolle in dem Suits-Spin-off Suits: LA.

Stephen Amell war wütend über das NCIS-Scheitern und landete direkt eine andere Serien-Rolle

"Ich war richtig wütend", resümiert er seinen Gefühlszustand auf dem Weg zum Casting. Der angestaute Frust einer Woche voller beruflicher und privater Herausforderungen erwies sich jedoch als Glücksfall:

Ich kam rein und hatte keinerlei Angst. Ich habe versucht, viel lockerer und spontaner zu sein, als es wahrscheinlich viele andere Leute waren, weil der Typ ein Anwalt ist. Dieser Typ sollte der Klügste im Raum sein, aber gleichzeitig dachte ich mir, dass ich ihn eiskalt und ernst spielen würde, also lasst uns einfach ein bisschen Spaß haben.

Der Frust über die verlorene NCIS-Rolle zahlte sich aus. Amell bekam nur vier Tage später das Angebot für die neue Suits-Serie und wurde schließlich als Top-Anwalt Ted Black besetzt. Traurig ist er über die Gibbs-Absage heute nicht mehr: "Im Nachhinein betrachtet habe ich den Job bekommen, den ich bekommen sollte, und alles hat seinen Grund."

Die Serie Suits L.A. wird 2025 beim TV-Sender NBC ihre Premiere feiern. NCIS-Fans müssen hingegen nicht so lange warten. NCIS: Origins startet in den USA bereits am 14. Oktober 2024 bei CBS. Wann und wo die Gibbs-Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.