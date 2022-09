NCIS-Star Pauly Perrette spricht über schweren Schlaganfall: "Wie oft trickse ich den Tod noch aus?"

Vor einem Jahr erlitt Abby-Darstellerin Pauley Perrette einen Schlaganfall. Jetzt hat die Navy CIS-Schauspielerin in einem Video über andere Schicksalsschläge gesprochen.

In der Rolle der Forensikerin Abby Sciuto war Pauley Perrette von 2003 bis 2018 in Navy CIS dabei. Nach ihrem Ausstieg erhob sie schwere Vorwürfe gegen ihren Co-Star Mark Harmon, in denen es um körperliche Verletzung ging.

Vor einem Jahr erlitt die Abby-Darstellerin zuletzt einen schweren Schlaganfall, über den sie jetzt in einem neuen Video gesprochen hat.

NCIS-Star Pauley Perrette teilt schwere Schicksalsschläge und traumatische Erlebnisse

Auf Twitter veröffentlichte die ehemalige NCIS-Schauspielerin laut Entertainment Weekly ein Video, in dem sie über ihren Schlaganfall vom 2. September 2021 spricht. Dazu erzählt sie von weiteren Vorfällen, nach denen sie es fast für ein Wunder hält, noch am Leben zu sein:

"Wie oft trickse ich den Tod noch aus?", wundert sich Perrette, während sie auch noch über drastische Ereignisse wie einen allergischen Schock auf die schwarze Haarfärbung für NCIS, einen Angriff auf sie vor ihrem Haus in Hollywood und häusliche Gewalt sowie Vergewaltigung spricht.

Nach ihrem Ausstieg bei NCIS spielte Pauley Perrette noch in der Sitcom Broke mit, die nach einer Staffel abgesetzt wurde. 2020 verkündete sie auf Twitter , dass sie ihre Schauspielkarriere offiziell beendet hat.

