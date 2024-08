NCIS-Traumpaar dreht eigenes Spin-off: Jetzt gibt es erste Set-Fotos zur neuen Serie

Tony und Ziva aka Tiva sind für viele das NCIS-Traumpaar schlechthin. Erste Bilder zeigen Michael Weatherly und Cote de Pablo bei den Dreharbeiten ihres eigenen Serienablegers.

Es muss sich gut anfühlen ein Navy CIS-Fan zu sein, denn selbst nach 20 langen Jahren kann man sich kaum retten vor Content zum nicht enden wollenden Krimi-Franchise. Die Originalserie wird derzeit in einem Podcast zum Thema besprochen, Gibbs bekommt mit NCIS: Origins ein Prequel-Spin-off und auch Tony (Michael Weatherly) und Ziva (Cote de Pablo) arbeiten an ihrem eigenen Ableger, zu dem es jetzt erste Bilder gibt.

Erste Bilder vom NCIS: Tony & Ziva-Set in Europa

Ein mehr oder weniger offizielles Bild kommt von Weatherly höchstpersönlich, der NCIS: Tony & Ziva in seinem Post erfrischend unironisch als "Extravaganza" bezeichnet. Hier ist er bei seiner Drehpause im feinen Tony-Zwirn:

Das zweite Bild, auf dem auch Co-Star De Pablo zu sehen ist, haben wir einem Fan zu verdanken, der zufällig in Set-Nähe in Budapest unterwegs war und zur Befriedigung unserer NCIS-Neugier zur Paparazza wurde:

Die Dreharbeiten zur Tiva-Serie haben erst im Juli dieses Jahres in der ungarischen Hauptstadt begonnen, so dass frühestens 2025 mit einer Veröffentlichung des Spin-offs zu rechnen ist. Die Gibbs-Vorgeschichte Origins ist da schon weiter und soll schon am 14. Oktober 2024 beim US-Sender CBS an den Start gehen.

Wovon handelt die neue NCIS-Serie mit Tony und Ziva?

In der Produktion des Streaming-Dienstes Paramount+ leben Tony und Ziva mit ihrer Tochter in Paris. Nach einem Angriff müssen sie jedoch ihr bequemes Familienleben in Frankreich hinter sich lassen und quer durch Europa fliehen, um sich vor weiteren Gefahren zu schützen. Wer ist hinter ihnen her? Und wird Tony seiner Frau über den Weg trauen, nachdem Ziva jahrelang ihren eigenen Tod vorgetäuscht hatte?

Weitere Rollen haben unter anderem James D'Arcy als Henry, Julian Ovenden als Jonah, Maximilian Osinski als Boris, Terence Maynard als Dr. Lang, Amita Suman als Claudette und Lara Rossi als Sophie.

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?