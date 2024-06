"Nein, nein, nein": Russell Crowe schießt teilweise schon jetzt gegen Gladiator 2

Russell Crowe wird in der Gladiator-Fortsetzung nicht dabei sein. Die anstehende Veröffentlichung des Sequels löst in ihm gemischte Gefühle aus, die überwiegend negativ sind.

Wenn Gladiator 2 im November in den Kinos startet, wird Russell Crowe nicht mehr darin zu sehen sein. Seine Hauptfigur Maximus ist im ersten Teil gestorben und die Handlung der Fortsetzung wird sich um den mittlerweile erwachsenen Lucius Verus (Paul Mescal) drehen.

Jetzt hat sich Crowe zum bevorstehenden Gladiator 2-Kinostart geäußert, der dem Schauspieler nicht unbedingt zu gefallen scheint.

Gladiator 2 löst Eifersucht und Unbehagen bei Russell Crowe aus

Laut Variety hat sich der Star bei einem Auftritt in der Interviewreihe Kyle Meredith With... zur Veröffentlichung der Gladiator-Fortsetzung geäußert. Crowe gibt zu, dass ihm einige Aspekte der Story gar nicht gefallen, die er bis jetzt mitbekommen hat:

Die Tatsache, dass sie noch einen machen, ist mir etwas unangenehm, weißt du? Denn natürlich bin ich tot und habe keinen Einfluss darauf, was getan wird. Über ein paar Dinge, die ich gehört habe, denke ich: 'Nein, nein, nein. Das gehört nicht zur moralischen Reise dieser bestimmten Figur.‘ Aber weißt du, ich kann dazu nichts sagen. Das ist nicht mein Platz. Ich liege unter der Erde.

Crowe bekommt auch unangenehme Gefühle beim Gedanken an Gladiator 2, weil er selbst melancholisch an eine frühere Phase seiner Karriere zurückdenkt, in der sein Star-Status extrem anwuchs:



Ich denke an das Alter zurück, in dem ich diesen Film gedreht habe, und an all die Dinge, die danach kamen, und an die Türen, die dieser bestimmte Film mir geöffnet hat. Es gibt also definitiv einen Anflug von Melancholie, einen Anflug von Eifersucht – und das ist ganz ehrlich.

Hier könnt ihr das komplette Interview-Video mit Russell Crowe schauen:

Wann startet Gladiator 2 im Kino?

Die Ridley Scott-Fortsetzung läuft ab dem 14. November 2024 auf der großen Kinoleinwand. Den ersten Gladiator mit Russell Crowe könnt ihr aktuell unter anderem im Netflix-Abo streamen.