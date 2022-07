Netflix-Alarm: Eine der besten Serien der 90er verschwindet viel zu schnell

Netflix verliert in wenigen Tagen einen absoluten Serien-Meilenstein. Falls ihr noch nicht alle Folgen von Dawson's Creek geschaut habt, ist jetzt die letzte Chance zum Nachholen gekommen.

In drei Tagen verabschiedet sich Netflix von einen Serienschwergewicht. Dawson's Creek ist eine der einflussreichsten Jugendserien überhaupt. Von 1998 bis 2003 wurde sie erstmals auf dem US-amerikanischen Sender The WB ausgestrahlt. Zuletzt kam sie zu Netflix und breitete sich damit in der Streaming-Landschaft aus.

Alle Staffeln von Dawson's Creek verschwinden bei Netflix

Am 14. Juli 2022 verschwindet Dawson's Creek von Netflix. Das überrascht durchaus, weil allzu lange befindet sich die Serien noch nicht im Angebot des Streaming-Diensts. Einen kompletten Rewatch könnt ihr in der kurzen Zeit vermutlich nicht mehr einlegen. Immerhin reden wir hier von sechs Staffeln mit insgesamt 128 Episoden, die jeweils eine Laufzeit von 42 Minuten umfassen. Das lässt sich nicht so einfach wegbingen.



Hier könnt ihr den Trailer zu Dawson's Creek schauen:

Dawsons Creek - S01 Trailer (Deutsch)

Falls ihr aber noch ein paar Episoden nachholen oder für einen Abend in die Dawson's Creek-Nostalgie zurückkehren wollt, dann nehmt diese Meldung als kleine Erinnerung daran. Wer weiß, wann und wo es die Kultserie mit James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams und Co. danach wieder zu streamen gibt.

Werdet ihr Dawsons Creek bei Netflix vermissen?