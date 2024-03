Netflix' Avatar-Serie bringt das schlüpfrigste und amüsanteste Detail aus dem verhunzten Shyamalan-Film leider nicht zurück

Die neue Netflix-Adaption von Avatar: The Last Airbender hat vieles, was der Film von M. Night Shyamalan nicht hatte. Nur ein amüsantes Detail, das seinerzeit für schallerndes Gelächter sorgte, fehlt in der Serie...

So sehr es auch unterschiedliche Kritik an der Netflix-Serie Avatar: Der Herr der Elemente gibt, trauern doch nur wenige der kurzlebigen Filmreihe, die keine wurde, hinterher. Zu losgelöst von der Cartoon-Vorlage (Avatar - Der Herr der Elemente) und zu sehr von Whitewashing betroffen war die Filmadaption Die Legende von Aang von Regisseur M. Night Shyamalan – darauf können sich die meisten Fans einigen. Spaß hatte das Publikum damals trotzdem mit dem Streifen, auch wenn ein unter der Gürtellinie verlaufendes Amüsement auf ein unfreiwillig komisches Detail zurückzuführen ist, das die Filmschaffenden sich so (vermutlich) nicht ausgedacht hatten.

Drei Wasser Taft: Die Avatar-Frisur steht Ein Detail so herausstechend, dass Screenshots schon kurz nach der Filmveröffentlichung im Netz landeten und für pubertäres Gelächter sorgten. Ladies and Gentleman... dies ist die Story von Prinzessin Yues Penishaarpracht. Paramount Prinzessin Yue (Seychelle Gabriel) und ihre phallische Frisur Es führt einfach kein Weg dran vorbei: Die von Seychelle Gabriel gespielte Prinzessin Yue vom nördlichen Wasserstamm besitzt im notorischen Screenshot eine von hinten eher phallisch anmutende Frisur. Schon gelesen? Aang macht die Avatar-Serie auf Netflix kaputt: Der Held des Fantasy-Epos entpuppt sich alle 5 Minuten als Nervensäge

Ob sich die Hair and Make-up-Abteilung hier einen Scherz erlaubt hat, wie jene Leute, die damals kleine Versautheiten in Disney-Filme eingebaut hatten (Stichwort: Arielle-Poster), oder ob die Cock-Coiffure ganz organisch zustande kam, bleibt ein Mysterium. Das Ganze mit einer digitalen Haarspange ein wenig zu entschärfen, fiel aber auch niemandem für die Heimvideo-Version ein. Witziges Video für Avatar-Fans: Avatar: Der Herr der Elemente - unnötig zensiert! Avatar - Der Herr der Elemente bei Netflix Seit dem 22. Februar 2024 ist die Avatar-Live-Action-Serie mit acht Episoden bei Netflix verfügbar und erzählt mit Schauspieler:innen aus Fleisch und Blut die Legende von Aang (Gordon Cormier) von vorn. Wie immer geht es um verschiedene Stämme einer asiatisch inspirierten Fantasywelt, die des Wasser-, Luft-, Wind- und Feuerbändigens mächtig sind, und den einen Avatar, der sämtliche Disziplinen beherrscht. Ob das aufwendig produzierte Format von Serienschöpfer Albert Kim eine zweite Staffel erhält, ist aktuell noch nicht bekannt. Podcast zu Netflix' großem Fantasy-Remake Avatar: Herr der Elemente Mit Avatar: Herr der Elemente hat Netflix eine gefeierte Animationsserie im Realfilm-Gewand neu aufgelegt. Aber kann das Live-Action-Remake von Avatar die hohen Erwartungen diesmal erfüllen, nachdem die erste Adaption des Fantasy-Abenteuers fürs Kino misslang? Wir schauen uns die Stärken und Schwächen der neuen Avatar-Serie als Fantasy-Unterhaltung an und gehen als Fans der Vorlage im zweiten Teil des Podcasts auch detailliert auf Änderungen, versteckte Details und Easter Eggs ein.