Netflix begeistert endlich mal wieder: Gefeiertes Action-Abenteuer für Tarantinos-Fans bekommt Staffel 2 und das ist noch nicht alles

Bei Netflix ist vor kurzem eine neue Serie gestartet, die Fans von Tarantino-Filmen und mitreißenden Action-Abenteuern schnell in ihren Bann gezogen hat. Jetzt wurde sie schon für eine 2. Staffel verlängert.

Wer vor allem den Kill Bill-Zweiteiler von Quentin Tarantino liebt, kommt an der neuen Netflix-Animationsserie Blue Eye Samurai nicht vorbei. Genauso wie die Filme des Kultregisseurs besticht der Mix aus Action und Abenteuer mit blutigen Kämpfen, visuell berauschendem Style und aufregend-unberechenbaren Figuren.

Für Blue Eye Samurai-Fans gibt es jetzt schon gute Nachrichten. Netflix hat die Serie für eine 2. Staffel verlängert. Und das ist noch nicht alles.

Neben Staffel 2: Größere Pläne für Netflix' Blue Eye Samurai enthüllt

Im Gegensatz zu vielen anderen Serien hat sich der Streaming-Dienst diesmal nicht lange Zeit gelassen. Ein Netflix-Video kündigt die 2. Staffel von Blue Eye Samurai an:

Blue Eye Samurai - S02 Announcement Teaser (English) HD

Laut dem Hollywood Reporter planen die Schöpfer:innen Amber Noizumi und Michael Green insgesamt vier Staffeln von Blue Eye Samurai. Bisher sieht es danach aus, als könnte ihr Plan aufgehen.

Darum geht es im Netflix-Kracher Blue Eye Samurai

Die Handlung der Animationsserie spielt im Japan des 17. Jahrhunderts zur Zeit der Edo-Ära, in der die Weißen von Japanern aus ihrem Land vertrieben werden. Hauptfigur von Blue Eye Samurai ist Mizu, die eine japanische Mutter und einen weißen Vater hat und so als geächtete Außenseiterin gilt. Mizu ist in Wahrheit eine Frau, die ihr Geschlecht versteckt und Schwertkunst von einem blinden Meister erlernt hat. Ihre Mission: die letzten vier weißen Männer im Land finden, zu denen auch ihr Vater gehört, und ihn umbringen.

Im Netflix-Abo könnt ihr alle 8 Episoden der 1. Staffel Blue Eye Samurai streamen. Die 2. Staffel dürfte dann irgendwann 2024 erscheinen.

