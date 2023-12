Nach 4 Sci-Fi-Triumphen: Netflix-Konkurrent kündigt nächste Hammer-Serie über Astronautin mit Erinnerungslücken an

Netflix-Konkurrent AppleTV+ ist für seine grandiosen Sci-Fi-Serien bekannt. Jetzt kündigte das Unternehmen die neue Serie Constellation an, deren Story ebenfalls extrem packend klingt.

Netflix kann sich mit vielem schmücken, aber nicht mit der Sci-Fi-Krone. Das suggeriert zumindest ein Blick auf den Output des Konkurrenten AppleTV+, der mit Silo, Severance, Foundation und For All Mankind gleich vier absolute Serien-Highlights produziert hat. Jetzt soll in Kürze Constellation kommen. Die Serie dreht sich um eine traumatisierte Astronautin, die ihr Gedächtnis zurückzuerlangen versucht.

Netflix-Konkurrent AppleTV+ entfesselt Sci-Fi-Trauma mit Alien-Star

In Constellation kehrt die Astronautin Jo (Noomi Rapace) nach einem verstörenden Zwischenfall aus dem All auf die Erde zurück. Sie muss erkennen, dass ihre Erinnerung an die Geschehnisse Lücken aufweist, die sie in der Folge zu füllen versucht.

Apple TV+ Jonathan Banks in Constellation

Mehr ist über die nächste Sci-Fi-Serie von AppleTV+ bisher nicht bekannt. Fans können sich aber schon jetzt auf große Talente vor und hinter der Kamera freuen. Neben Prometheus - Dunkle Zeichen-Star Rapace ist unter anderem Jonathan Banks (Better Call Saul) vor der Kamera zu sehen. Zu den Regisseuren der einzelnen Folgen gehören Michelle MacLaren (Breaking Bad) und Oliver Hirschbiegel (Der Untergang).

Wann kommt Constellation zu Apple TV+?

Laut offiziellen Angaben soll Constellation am 24. Februar 2024 mit drei Episoden auf AppleTV+ starten. Die verbleibenden fünf Folgen der ersten Staffel werden bis zum 27. März 2024 immer wöchentlich erscheinen.

