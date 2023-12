Heute Abend bei Netflix: Dieses grandiose Samurai-Abenteuer ist nicht nur für Tarantino-Fans ein Muss

Netflix hat einen neuen Action-Liebling: Das Samurai-Abenteuer hat schon einige begeistert und besitzt viele Qualitäten eines Action-Glücksgriffs à la Quentin Tarantino.

Aktuell fährt das Samurai-Abenteuer Blue Eye Samurai Bewertungen ein, von der andere Serien nur träumen können: Mit einer 8.3 bei Moviepilot, einer 8.9 bei der IMDb und 100% bei Rotten Tomatoes ist die Streaming-Entdeckung einen Monat nach ihrer Veröffentlichung auf dem besten Weg, die beste Netflix-Serie 2023 zu werden. Und das schafft sie mit vielen Elementen, die Fans normalerweise an den Filmen von Quentin Tarantino schätzen.

Ein blutiges Samurai-Abenteuer wie Tarantinos Kill Bill: Darum geht es in Netflix' Blue Eye Samurai

Im Japan der Edo-Ära, also im 17. Jahrhundert, vertreiben die Japaner die Weißen aus ihrem Land. Kinder wie Mizu, mit einer japanischen Mutter und einem weißen Vater, werden dadurch zu geächteten Außenseitern. Tricks, wie die eigenen blauen Augen hinter gefärbten Brillengläsern zu verstecken, funktionieren aber nur bedingt, wenn man als Schwert schwingender Samurai durchs Land zieht.

Mizu hat außerdem noch ein zweites Geheimnis: Sie ist in Wahrheit eine Frau und hat die Schwertkunst heimlich bei einem blinden Meister erlernt. Als verkleideter Krieger verfolgt sie eine gnadenlose Rache-Mission, die ihr ganzes Können erfordert: die letzten vier weißen Männer im Land zu finden, da einer davon ihr Vater sein muss. Wenn sie ihn findet, will sie ihm ein blutiges Ende bereiten.

Netflix Blue Eye Samurai

Mit ihrer ganz und gar nicht zimperlichen Rächerin ordnet die Netflix-Serie Blue Eye Samurai sich irgendwo zwischen Tarantinos knallharter Braut aus Kill Bill und einer düsteren Version von Disneys Mulan ein. Die Erzählung richtet sich dabei ganz klar an ein erwachsenes Publikum.



Was macht die Netflix-Serie Blue Eye Samurai so herausragend?

Nicht nur Fans von Quentin Tarantino dürften schätzen, dass Blue Eye Samurai viele unschlagbare Zutaten gelungener Unterhaltung in sich vereint: Die Netflix-Serie ist brutal, sexuell explizit, visuell berauschend und voll spannender Charaktere. Gewalt, etwa das regelmäßige Abtrennen von Körperteilen, wird aber immer in den Dienst der Geschichte gestellt. So können wir Mizus Motivation für ihre drastischen Entscheidungen zumindest nachvollziehen.



Lasst euch vom Netflix-Trailer von Blue Eye Samurai überzeugen

Blue Eye Samurai - S01 Teaser Trailer (English) HD

Als US-amerikanische Serie, die in Japan spielt, verschmilzt die Netflix-Produktion von Michael Green und Amber Noizumi erzählerisch und inhaltlich das Beste aus beiden Kulturen. Die insgesamt 8 Folgen der 1. Staffel kommen dabei als epische Abenteuer-Erzählung mit unterschiedlichen Kapiteln daher. Während sich eine Episode auf Mizus schwierige Kindheit konzentriert und die nächste fast eine Romanze entfaltet, punktet eine andere wiederum mit Non-Stop-Action samt wilden "Kamera"-Fahrten.

Im Kern sind es aber – wie bei Tarantino – die gelungen unberechenbaren Figuren in Blue Eye Samurai, die am meisten Überzeugungsarbeit leisten, hier gerade etwas ganz Großes mitzuerleben. Von der ihr Geschlecht versteckenden Mizu über ihren Lehrling Ringo, der keine Hände besitzt, bis zur stets unterschätzten Lady Akemi und Mizus gedemütigtem Konkurrenten Taigen, macht das eigenwillige Serien-Personal unerwartete Entwicklungen durch. Und das entwickelt in der Netflix-Serie so einen Sog, dass man sich diesem Samurai-Abenteuer am Ende gar nicht mehr entziehen kann.

