Netflix' beliebteste Thriller-Serie ist endlich zurück – mit einem extrem verstörenden Killer

Ein gigantischer Netflix-Thriller-Hit kehrt heute mit Staffel 3 zurück. Die wahre Geschichte dreht sich um einen berüchtigten Serien-Killer, der für viele Filmbösewichte Pate stand.

Als die Polizei im November 1958 das Haus des Eigenbrötlers Ed Gein betritt, bietet sich ihr ein Bild unfassbaren Grauens: Zerstückelte Leichen und Körperteile sind auf dem ganzen Gelände verteilt. Ein menschliches Herz liegt beim Ofen, ein Kopf in einer Plastiktüte. Gein hat die Körper ausgeweidet und aus ihnen Masken und Lampenschirme hergestellt. Darauf müssen sich ab sofort auch Netflix-Fans gefasst machen: mit Monster: Die Geschichte von Ed Gein.

Nach Jeffrey Dahmer: Monster Staffel 3 erzählt von Killer, der Filmemacher faszinierte

Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer und Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez haben True Crime-Fans bereits viele grausige Mordfälle und finstere menschliche Abgründe zugemutet. Die Geschichte von Ed Gein wird keine Ausnahme sein.

Ed Gein (Charlie Hunnam) wächst im frühen 20. Jahrhundert im ländlichen US-Bundesstaat Wisconsin auf. Seine strenge Mutter (Laurie Metcalf) verbietet ihm häufig den Kontakt zu anderen Jugendlichen, insbesondere zu Mädchen und Frauen. Gein entwickelt eine Obsession mit ihr.

Schaut euch hier den Trailer zu Monster Staffel 3 an:

Monster: Die Geschichte von Ed Gein - Trailer (Deutsch) HD

Nachdem die Polizei Gein im November 1958 festnimmt, wird er des Mordes an einer Frau überführt, einen anderen gesteht er. Darüber hinaus grub er Leichen auf Friedhöfen aus, um aus ihren Körpern groteske Alltagsgegenstände zu fertigen. Man verdächtigt ihn diverser weiterer Morde, kann sie ihm aber nicht nachweisen.

Auch interessant:

Geins Taten sorgen für Ekel und Fassungslosigkeit. Und beeinflussen die Filmgeschichte: Bösewichte wie Norman Bates (Anthony Perkins) aus Psycho, Buffalo Bill (Ted Levine) aus Das Schweigen der Lämmer und Leatherface (Gunnar Hansen) aus Blutgericht in Texas sind ihm nachempfunden.

Monster: Die Geschichte von Ed Gein ist ab sofort mit allen acht Folgen bei Netflix verfügbar.

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Oktober umfassen neben dem neuesten Kapiteln aus Netflix’ Monster-Anthologie und Liam Hemsworths The Witcher-Einstand in Staffel 4 auch das deutsche Euphoria, Harlan Coben-Nachschub sowie die Halloween-Horror mit ES: Welcome to Derry.