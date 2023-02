Das 1899-Duo kriegt eine neue Chance bei Netflix. Baran bo Odar und Jantje Friese adaptieren eine extrem erfolgreiche Comic-Reihe, die klingt wie eine Mischung aus Es und Stranger Things.

Die zuletzt wechselhafte Erfolgsgeschichte von Baran bo Odar, Jantje Friese und Netflix ist noch nicht zu Ende. Der Streaming-Dienst hatte im Herbst 2022 das lang erwartete Mystery-Projekt 1899 nach nur einer Staffel wieder abgesetzt. Die Fans waren entsetzt, das Showrunner-Duo zumindest überrascht. Zuvor hatten Baran bo Odar und Jantje Friese (ebenfalls für Netflix) den extrem erfolgreichen und beliebten Sci-Fi-Mindfuck Dark umgesetzt.

Wie das gut informierte Branchen-Magazin Deadline berichtet, bindet Netflix das Sci-Fi-Duo jetzt wieder exklusiv an sich. Und das erste Serien-Vorhaben klingt ziemlich gut.

Die neue Netflix-Serie des Dark-Teams klingt wie ein noch härteres Stranger Things

Baran bo Odar und Jantje Friese werden die Comic-Reihe Something Is Killing The Children (bei Amazon kaufen *) adaptieren. In den letzten 5 Jahren sollen Deadline zufolge über 2 Millionen Exemplare der Reihe über die Ladentheke gegangen sein. Bis heute sind 28 teilweise preisgekrönte Bände erschienen. Das Spin-off House Of Slaughter avancierte zum erfolgreichsten, nicht von Marvel oder DC veröffentlichten Comic der letzten 25 Jahre. Netflix steht hier also vor einer potenziellen Goldader.

Boom Entertainment Something Is Killing The Children, Band 1

Worum geht es in Something Is Killing The Children?

Die offizielle, sinngemäß übersetzte Inhaltsangabe von Something is Killing the Children lautet folgendermaßen: "In der Stadt Archer's Peak verschwinden Kinder. Die meisten kehren nie zurück, aber die, die es tun, erzählen schreckliche Geschichten von einer furchterregenden Kreatur, die in den Schatten lebt. Ihre einzige Chance, die Bedrohung zu finden und zu zerstören, ist eine mysteriöse Fremde, die den Kindern glaubt und sieht, was sie sehen. Ihr Name ist Erica Slaughter und sie tötet Monster."

Es kommen noch mehr Serien des Dark- und 1899-Duos

Das klingt wie ein Mix aus Stranger Things, Es und Fear Street und dass dieses vielversprechende Projekt dem Duo Baran bo Odar und Jantje Friese anvertraut wurde, macht es nur noch spannender.

Deadline zufolge soll Something Is Killing The Children zudem nur den Anfang einer aufgefrischten, mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen Netflix und dem 1899-Duo darstellen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.