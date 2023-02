Riesiger Coup für Marvel: The Walking Dead-Star übernimmt wichtige Rolle im MCU-Suicide Squad Thunderbolts

Mit Thunderbolts will Marvel sein eigenes Suicide Squad ins Kino bringen. Unter den MCU-Antiheld:innen soll jetzt auch The Walking Dead-Star Steven Yeun eine Rolle übernehmen.

Vergesst die strahlenden Helden, hier kommen die Fieslinge. Was in Suicide Squad für DC schon gut funktioniert hat, will Marvel auch: Mit Thunderbolts soll eine MCU-Truppe an Antiheld:innen das Kino erobern. Die Star-Besetzung ist jetzt im um einen großen Namen reicher. Denn The Walking Dead-Star Steven Yeun ist mit dabei.

The Walking Dead-Star kämpft als MCU-Antiheld neben dem Winter Soldier

Das berichtet die gut informierte Medienseite The Hollywood Reporter . Demzufolge ist Yeuns Rolle bisher nicht bekannt, soll aber eine wichtige Position einnehmen und könnte künftig auch in anderen Marvel-Projekten zu sehen sein.

AMC Steven Yeun in The Walking Dead

Yeun ist vielen Fans insbesondere als Glenn aus The Walking Dead geläufig, der in Staffel 7 der Serie ein besonders blutiges Ende findet. In Thunderbolts wird er unter anderem neben Florence Pugh (Yelena Belova) und Sebastian Stan (als Winter Soldier) vor der Kamera zu sehen sein.

Wann kommt der Marvel-Kracher Thunderbolts ins Kino?

Bis dahin wird allerdings noch ein wenig Zeit vergehen. Thunderbolts kommt am 24. Juli 2024 ins Kino. Die Regie führt Jake Schreier (Robot and Frank), für das Drehbuch ist unter anderem Eric Pearson (Black Widow) verantwortlich.

