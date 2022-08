Netflix bietet 11 richtig gute Action-Kracher: Volle Adrenalin-Power fürs Wochenende

Netflix hat in den vergangenen Tagen sein Angebot mit neuen Filmen aufgestockt. Besonders Actionfans dürften mit der Auswahl glücklich werden. Wir haben elf Highlights herausgefischt.

Das größte Netflix-Original der Woche heißt Sandman und entfaltet sich als düsteres Fantasy-Abenteuer. Darüber hinaus hat der Streaming-Dienst im Verlauf der Woche viele weitere Filme und Serien ins Angebot genommen. Ein Fokus war dabei offenbar der Actionfilm: Gleich mehrere explosive Titel sind frisch bei Netflix eingetroffen.

Damit sie in der Masse der Neuerscheinungen nicht untergehen, haben wir die elf besten Actionkracher herausgesucht, die ihr ab sofort bei Netflix streamen könnte. Der heimliche Star der Liste ist Tom Cruise. Gleich in sieben der elf Titel taucht er als Hauptdarsteller auf, was für seinen Status als einer der größten Actionstars in Hollywood spricht.

Netflix-Tipp: Carter liefert rastlose Action aus Südkorea

Carter - Trailer (English Subs) HD

Bei Carter handelt es sich um ein südkoreanisches Original aus dem Hause Netflix, das von The Villainess-Regisseur Byung-gil Jung inszeniert wurde. Die Geschichte dreht sich um einen Mann ohne Erinnerungen, der auf eine gefährliche Mission geschickt wird.



Netflix-Tipp: Aufregende Flieger-Action mit Top Gun

Top Gun - Trailer (Deutsch)

Mit Top Gun: Maverick bricht Tom Cruise im Kino gerade einen Rekord nach dem anderen. Bei Netflix könnt ihr die Flieger-Action des Originals erleben. Seit ein paar Tagen befindet sich Top Gun von Tony Scott im Angebot des Streaming-Dients.

Netflix-Tipp: Epische Schlachten und ein Holzpferd

Troja - Trailer (Deutsch)

Auch Brad Pitt hat gerade einen großen Actionfilm mit Kino: Bullet Train. Seinen Status als Leading Man hat er u.a. mit dem monumentalen Troja auf die Probe gestellt. Als Achilles schreit er sich den Leib aus der Seele und kämpft in staubige Schlachten.

Netflix-Tipp: Cameron Diaz und Tom Cruise

Knight and Day - Trailer (Deutsch)

Der nächste Tom Cruise-Tipp in dieser Liste, doch dieses Mal ist er nicht allein: Knight and Day ist eine äußerst amüsante und kurzweilige Actionkomödie, die besonders von dem Zusammenspeil zwischen Cruise und Cameron Diaz profitiert.

Netflix-Tipp: Das S.W.A.T.-Team schlägt zu

S.W.A.T. - Trailer (Deutsch) HD

Einer der Crime-Thriller der 2000er Jahre schlechthin: S.W.A.T. – Die Spezialeinheit versammelt zahlreiche Stars, die zwei Stunden lang für knallharte Action sorgen. Als Bonus gibt es bei Netflix auch Teil 3, namentlich S.W.A.T. – Unter Verdacht.

Netflix-Tipp: Unmögliche Missionen mit Tom Cruise

Mission: Impossible 2 - Trailer (Deutsch)

Als großes Finale haben wir uns die Mission: Impossible-Reihe aufgehoben. Das Kernstück von Tom Cruises Karriere steht fast komplett bei Netflix als Stream zur Verfügung: Abgesehen von der sechsten Teil könnt ihre euch alle unmöglichen Missionen anschauen, die Ethan Hunt seit dem Startschuss 1996 gemeistert hat.

Podcast: Die besten Serien im August bei Netflix und Co.

Ihr sucht neue Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. findet ihr hier in unserer Monatsvorschau im Podcast.

Wir haben die Startlisten der Streaming-Dienste geprüft und stellen euch die 20 größten Highlights des Monats vor. Mit dabei sind das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon, das Netflix-Fantasy-Epos Sandman und die Marvel-Serie She-Hulk.



