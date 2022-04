Netflix bringt eine der größten Serien 2021 zurück: Erster Trailer zur 3. Staffel von Wer hat Sara ermordet

Zur dritten Staffel des Netflix-Hits Wer hat Sara ermordet? gibt es den ersten Trailer. Thriller-Fans könnte die größte Enthüllung der Serie bevorstehen.

Die mexikanische Soap-Thriller-Serie Wer hat Sara ermordet? wurde 2021 zum unglaublichen Netflix-Hit. Die in Rekordzeit veröffentlichte 2. Staffel endete in einem haarsträubenden Finale, das bald umso packender fortgesetzt wird. So deutet es der erste Trailer zu Staffel 3 an.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Wer hat Sara ermordet Staffel 3 an:

Wer hat Sara ermordet? Staffel 3 - Trailer (Englisch) HD

Netflix-Trailer zu Wer hat Sara ermordet Staffel 3 teast große Enthüllung

Denn dort geht es dem mysteriösen Projekt Medusa auf die Spur, das hinter Saras Tod stecken könnte. Und wie in den zwei vorangegangenen Staffeln stellt sich die Frage, was die Bekannten und Verwandten der Verstorbenen mit der ganzen Geheimniskrämerei zu schaffen haben.

Der Trailer scheint auf eine Enthüllung hinauslaufen, die eigentlich zu unglaublich ist, um wahr zu sein. Ist Sara womöglich noch am Leben? Die wohl simpelste Auflösung des fesselnden Krimi-Plots wird den meisten Fans schon in den Sinn gekommen sein.

Wann kommt die 3. Staffel Wer hat Sara ermordet zu Netflix?

Die dritte Staffel Wer hat Sara ermordet wird am 1. Juni 2022 bei Netflix anlaufen. Die Folgenanzahl ist noch nicht bekannt, dürfte sich aber wie zuvor auf 8 bis 10 Episoden belaufen.

