Die beliebtesten Netflix-Serien der Deutschen: Squid Game landet nur auf Platz 3

Was war dieses Jahr die beliebteste Serie bei Netflix? Wir stellen euch eine Liste vor, die auf den Platzierungen in der Netflix-Top-10 basiert. Dabei landet Squid Game nur auf Platz 3.

Die südkoreanische Serie Squid Game war das Serien-Phänomen des Jahres und brach bei Netflix-Zuschauer-Rekorde für Eigenproduktionen. Doch ist sie damit auch die beliebteste Serie auf der Streaming-Plattform? Gehen wir nach der Auswertung der deutschen Netflix-Top-10 waren mindestens zwei Produktionen dieses Jahr populärer. Schaut euch hier die Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix in Deutschland 2021 an und erfahrt, wie die Liste zustande kam.



Squid Game liegt auf Platz 3 in der Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix 2021

Wie schon im letzten Jahr verwies die Kinderserie PAW Patrol die versammelte Konkurrenz auf die Plätze. Dass eine Serie für die Kleinen auf Rang 1 landet, ist gar nicht so überraschend, immerhin bietet Netflix den Eltern eine werbefreie Möglichkeit, die Kids zu bespaßen. Andererseits ist PAW Patrol aber auch die einzige Kinderserie in der Top 10, was von einer klaren Dominanz in diesem Genre zeugt.

Auf Rang 2 landet eine Serie, die Netflix in Deutschland exklusiv vertreibt, aber wie PAW Patrol ebenfalls keine Eigenproduktion ist: Riverdale. Die 5. Staffel feierte im Januar Premiere und die 6. folgte im November, was den Fans von rot getönten Haaren und wunderbar absurden Story-Twists reichlich Gelegenheit zum Bingen gab. Erst danach folgt mit Squid Game die erste Eigenproduktion von Netflix

Die deutsche Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix im Jahr 2021:

Wie kommt die Liste der beliebtesten Serien bei Netflix zustande?

Grundlage für die Liste ist eine Auswertung der Platzierungen in der täglich wechselnden Top 10 von Netflix. Der tschechische Dienst FlixPatrol wertet die Daten das ganze Jahr über aus. Dabei wird jeder Platzierung eine feste Punktzahl von 10 (Platz 1) bis 1 (Platz 10) zugewiesen. Deswegen fehlen auch Serien wie The Witcher, die schlicht zu spät gestartet sind, um genügend Tage und Wochen in der Netflix-Top-10 zu sammeln.

Weltweit landet PAW Patrol übrigens nicht auf der 1, was unter anderem daran liegen dürfte, dass die Serie (ebenso wie Riverdale) nicht in allen Ländern bei dem Streaming-Dienst verfügbar sein dürfte. Deswegen dominieren Netflix-Originale die weltweite Top-10-Liste.

Die weltweite Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix:

Platz 1: Squid Game

Platz 2: Haus des Geldes

Platz 3: Lupin

Platz 4: Sex/Life

Platz 5: Bridgerton

Platz 6: New Amsterdam

Platz 7: Lucifer

Platz 8: Wer hat Sara ermordet?

Platz 9: Yo soy Betty la fea

Platz 10: Maid

