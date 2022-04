Netflix bringt mit Star Wars-Macher eine der besten Actionreihen eurer Kindheit zurück

Gerade erst hat er die Geschichte von Boba Fett im Star Wars-Universum erzählt, da legt Robert Rodriguez für den Streaming-Dienst Netflix einen seiner größten Kinohits neu auf.

Robert Rodriguez gehört zu den fleißigsten Filmschaffenden in Hollywood. Zuletzt war er in die Entstehung der Star Wars-Serie Das Buch von Boba Fett involviert, die Anfang des die Geschichte des legendären Kopfgeldjägers aus der weit entfernten Galaxis erzählte. Sein nächstes Projekt hat Rodriguez bei Netflix untergebracht.



Der Hollywood Reporter berichtet, dass uns ein neuer Film aus dem Spy Kids-Franchise erwartet. Der Streaming-Dienst hat sich mit Rodriguez zusammengeschlossen, um der beliebten Marke frischen Wind einzuhauchen. Rodriguez wird die Regie übernehmen, das Drehbuch schreiben und darüber hinaus als Produzent fungieren.

Auf Star Wars folgt Spy Kids: Robert Rodriguez dreht neuen Film für Netflix

Der erste Spy Kids-Film wartete mit Stars wie Antonio Banderas und Carla Gugino auf. Im neusten Teil der Reihe werden wir jedoch eine andere Familie kennenlernen. Mit einer traditionellen Fortsetzung haben wir es folglich nicht zu tun. Vielmehr will Rodriguez die Actionkomödie für eine neue Generation aufbereiten.

Alle bisherigen Spy Kids-Filme im Überblick

Darüber hinaus existiert die Animationsserie Spy Kids - Auf wichtiger Mission, die 2018 bei Netflix gestartet ist und zwei Staffeln mit jeweils zehn Episoden umfasst. Nun bekommt der Streaming-Dienst seinen eigenen Live-Action-Film aus dem Franchise.

Zuletzt war Robert Rodriguez mit We Can Be Heroes bei Netflix

Es ist nicht das erste Mal, das Rodriguez für Netflix einen seiner Kinofilme neu auflegt. Mit We Can Be Heroes erweiterte er vor zwei Jahren die Welt aus The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D. Die Fortsetzung, We Can Be Heroes 2, befindet sich bereits in Arbeit. Es ist unklar, welches Projekt Rodriguez zuerst umsetzen wird.

Star Wars-Podcast: Wie gut ist Das Buch von Boba Fett?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber reden wir über Das Buch von Boba Fett. Die neue Star Wars-Serie ist als erstes Spin-off aus The Mandalorian hervorgegangen und entführt ins Dünenmeer von Tatooine.

Ist Boba Fett mehr als Helm und Rüstung? Welche Star Wars-Figuren kehren in den seiebn Folgen zurück? Und was hat das alles mit Der Pate zu tun? In unserem Podcast zu Das Buch von Boba Fett erfahrt ihr alle wichtigen Infos zur Serie.



