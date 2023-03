Netflix bringt Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt als Anime zurück – und sogar Chris Evans ist dabei

Die Comic-Verfilmung Scott Pilgrim kriegt eine eigene Serie. Allein das ist eine spannende Ankündigung. Was es noch besser macht: Der Original-Cast kehrt zurück.

Vor 13 Jahren erschien Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, dessen Poster wahrscheinlich genauso oft in WG-Küchen hängt wie das von Pulp Fiction. Shaun of the Dead-Regisseur Edgar Wright setzte die Graphic Novel mit schnellen Schnitten um und erschuf einen Kult-Film. Seit längerem ist bekannt, dass Netflix eine Anime-Serien-Adaption plant. Jetzt ist sicher, wer die Figuren in Scott Pilgrim The Anime sprechen wird: die Originalstars! Hier könnt ihr das Ankündigungsvideo sehen.

Scott Pilgrim kehrt mit Chris Evans, Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead und Brie Larson zurück

Scott Pilgrim: The Anime (Cast-Bekanntgabe)

Die Neuauflage ist eine Art Klassentreffen mit extrem prominenten Ex-Schüler:innen. Denn der Cast von Scott Pilgrim brachte einige Top-Stars hervor. Chris Evans und Brie Larson kamen im MCU zu Weltruhm. Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Aubrey Plaza und Kieran Culkin sind nach wie vor beliebte Serien- und Indie-Stars. Auch Comedy-Star Anna Kendrick ist wieder dabei, genau wie Ellen Wong und Alison Pill.

Worum geht es in Scott Pilgrim?

Scott Pilgrim (Michael Cera) ist 23, Bassist in einer Rockband und dated gerade die Highschool-Schülerin Knives (Ellen Wong). Es könnte alles so schön sein im Leben des ewigen Nichtstuers. Doch dann trifft er auf einer Party die mysteriöse Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead), in die er sich Hals über Kopf verliebt. Auch Ramona interessiert sich für ihn, doch es gibt so einige Hindernisse, die sich Scott Pilgrim in den Weg stellen.

Ramona teilt ihm mit, dass er ihre sieben Ex-Freunde besiegen muss, wenn er wirklich mit ihr zusammenkommen möchte. Die Allianz ehemaliger Lover kontrolliert das Liebesleben Ramonas und setzt alles daran, Scott Pilgrim die Tour zu vermiesen. Je näher dieser somit seinem Ziel kommt, desto erbarmungsloser werden die Duelle zwischen den Verflossenen und Scott Pilgrim.



Wann erscheint die Scott Pilgrim-Neuauflage?

Ein exaktes Startdatum für Scott Pilgrim The Anime hat Netflix noch nicht verkündet. Auf dem Youtube-Kanal ist von "In Kürze" die Rede. Ein Start in knapp einem Monat ist realistisch.

