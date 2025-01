Netflix-Dreh eskaliert: Reality-Star droht mit Klage, aber es ist trotzdem alles in der fertigen Folge zu sehen

Mega-Drama bei Selling The City: Kaum ist die neue Reality-Show bei Netflix gestartet, gibt es den ersten Eklat: Ein Realitystar leistet sich im Finale einen skandalösen Ausraster und lästert schamlos über Netflix ab.

Wer in der Welt der Reichen und Schönen verkehrt, kann sich entspannt zurücklehnen? Falsch gedacht. Die Stars der neuen Netflix-Dokusoap Selling The City beweisen das genaue Gegenteil: Im Spin-Off des Netflix-Krachers Selling Sunset geht es um Stress, Intrigen und jede Menge Drama. Ein Cast-Mitglied leistete sich aber einen waschechten Skandal beim Dreh: Während eines Ausrasters verliert sie die Kontrolle und lästert ungeniert über Netflix ab.



Selling The City: Darum geht’s in dem skandalösen Reality-Hit

Ihr habt noch nicht von Selling The City gehört? No Problemo! Die Show folgt einer Gruppe ambitionierter Immobilienmakler:innen in New York City, die sich in der Millionenmetropole behaupten wollen. Wer aber zu den ganz großen Playern gehören will, stößt in dem Haifischbecken kurz oder lang auf Konkurrenz. Nur wer eine dicke Haut beweist und gehörig die Krallen ausfährt, hat eine Chance auf das Leben im Luxus.

Auch wenn es immer wieder Einblicke in exklusive Traumhäuser gibt, werden bei der Show vor allem Drama und Psychoterror mit Glamour-Flair gezeigt. Alle, die bereits den Netflix-Hit Selling Sunset geliebt haben, kommen auch im New York-Ableger voll auf ihre Kosten. Denn die Mischung aus Seifenoper, Reality-Drama und Luxus-Soap sorgt für Suchtgefahr. Hier gibt es den Cast zu sehen:



"F*ck you, Netflix": Selling the City-Star sorgt am Set für XXL-Ausraster

Ein Mega-Drama überschattete die ganze Staffel: der Skandal-Ausraster von Maklerin Jade Chan im großen Finale. Die Maklerinnen Abi und Jade kriegten sich schon während der gesamten Staffel in die Haare, beim Finale kommt es zum Showdown: Abi will endlich auf den Tisch bringen, dass Jade hinter ihrem Rücken über sie lästert, doch Jade flippt total aus. Sie fühlt sich in die Ecke gedrängt und verliert die Beherrschung.

Völlig in Rage wettert Jade gegen das Kamera-Team und bricht sogar eine goldene Regel des Reality-TV: Niemals in die Kamera schauen! Die wütende Maklerin redet sich so sehr in Rage, und droht dann sogar mit rechtlichen Konsequenzen: "Wenn irgendetwas von dieser Scheiße ausgestrahlt wird, werde ich jeden einzelnen von euch Arschlöchern verklagen."

Das Streitgespräch erhitzt sich weiter, bis Jade sogar beschließt, den Dreh abzubrechen. Sie flieht in einen Seitengang und glaubt, dass ihr Mikrofon bereits abgeschaltet ist. Dann fällt ihre Wortwahl sogar noch härter aus: "F*ck you, Netflix. [...] F*ckt Netflix, F*ckt euch alle."

Hier könnt ihr den Ausraster selber bestaunen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gegenüber US Weekly zeigt sich Jade inzwischen aber versöhnlich: Sie will Netflix nun doch nicht verklagen. Online vermuten Fans, dass Jade sogar von der Läster-Attacke profitieren könnte. Schließlich wollen die Zuschauenden jetzt umso mehr wissen, wie es nach dem XXL-Drama weitergeht. Netflix kann den verbalen Seitenhieb also kurzerhand für eine zweite Staffel in bare Münze umwandeln.

Wer streamt Selling the City?

Alle 8 Folgen von Selling The City sind auf Netflix verfügbar. Wer lieber ins Original reinschauen will, wird ebenfalls fündig: Von Selling Sunset gibt es bereits 8 Staffeln beim Streamingdienst. Das Spin-Off Selling the OC hat auch schon drei Staffeln.