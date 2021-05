Netflix entfesselt bald aufregenden Horror: Macht euch auf einen verstörenden Schocker gefasst

Mit einem beklemmenden Teaser hat Netflix einen neuen Horrorfilm angekündigt. Der dürfte der Beschreibung nach ein verstörender Kracher werden.

Nicht mal eine Minute müsst ihr opfern, um euch von Netflix gruseln zu lassen. Der Streamingdienst hat für Horror-Fans ein neues Eisen im Feuer, das im Juli zum Streamen kommt. Ein kurzer Teaser entfacht schon jetzt Vorfreude auf den Film mit dem ziemlich banalen Titel A Classic Horror Story. Doch hinter der italienischen Produktion scheint sich ein echter Horror-Kracher zu verbergen.

Netflix sorgt mit kurzem Horror-Teaser für eine beklemmende Stimmung

Nur 52 Sekunden dauert das erste Video zu A Classic Horror Story. Trotzdem reicht die kurze Zeit, um mit einer schaurigen Hütte im Wald, einem bedrohlichen Hirschkopf an der Wand, einer vermummten Gestalt und einer fiesen Folter-Apparatur intensiven Horror zu entfesseln.

Schaut hier den Teaser zum kommenden Netflix-Horror!

A Classic Horror Story - Teaser (HD)

Neben den Bildern lockt aber auch die kurze Beschreibung zu A Classic Horror Story. Die deutet mysteriös an, dass der Film wohl mehr als der übliche 08/15-Genrefilm wird:

Musik für Kinder, ein verlassenes Haus, fünf Fremde: Es sieht aus wie der klassische Horrorfilm und stattdessen...

Was hinter dem geheimnisvollen und stattdessen... steckt, regt schon jetzt zur Spekulation ein. Netflix hat mit einem Tweet zum Teaser auch noch verraten, mit welchen Genre-Produktionen sich A Classic Horror Story vergleichen lässt:

Stellt euch vor, dass der italienische Midsommar auf Blutgericht in Texas trifft.

Spätestens durch diese Ankündigung ist der Hype-Faktor für den Netflix-Film riesig. Ari Asters Midsommar gehört zu den beeindruckendsten Horrorfilmen der letzten Jahre und stürzt eine befreundete Gruppe in einen bizarren Sekten-Albtraum.

Daneben lockt A Classic Horror Story aber auch durch Netflix' Erwähnung von einem der besten Horrorfilme aller Zeiten. Blutgericht in Texas aka The Texas Chain Saw Massacre von 1974 ist bis heute ein unvergleichlich intensives Terror-Meisterwerk, das einen über die knappe Laufzeit von 80 Minuten in pure Panik versetzt.

Ob A Classic Horror Story wirklich an diese beiden überragenden Referenzen anknüpfen kann, erfahren wir spätestens ab dem 14. Juli 2021. Dann kommt der Horrorfilm zu Netflix.

