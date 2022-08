Netflix-Enttäuschung: Eine der beliebtesten Serien geht nicht weiter

Typisch Netflix: Der Streamingdienst beendet eine Superhelden-Serie, die von etlichen Fans verehrt wurde, nach nur 4 Staffeln. Warum tut man sowas?

Bis hierhin und nicht weiter: The Umbrella Academy gehört mit aktuell 3 Staffeln schon zu den länger laufenden Serien des Streamingdienstes. Wie Netflix gerade bekanntgab , wächst die Laufzeit des beliebten Superhelden-Dramas noch auf 4 Staffeln an. Danach ist auch für Elliot Page und Co. Schluss. Ein Schlag in die Magengrube für Fans.

Ende nach 4 Staffeln: Umbrella Academy-Showrunner verspricht "passendes Ende"

Showrunner Steve Blackman zeigt sich in seiner Reaktion auf das Ende aber versöhnlich.

Ich freue mich, dass die unglaublich loyalen Fans von The Umbrella Academy in der Lage sein werden, ein passendes Ende der Hargreeves-Geschwister zu erfahren, deren Reise vor 5 Jahren begann.

Lest hier direkt, wie es in Umbrella Academy Staffel 4 weitergeht

Er gibt zudem einen Ausblick auf die 4. Staffel:

Doch bevor wir zu diesem Ende kommen, haben wir eine großartige Geschichte in Staffel 4 zu erzählen, eine die die Fans in den letzten Minuten in die Sitze drücken wird.

Steve Blackman hatte sich vorbereitet und seinen Plan auf lediglich 4 Staffeln beschränkt. Das ist schlau, denn ...

Das Ende für Umbrella Academy ist typisch für Netflix

The Umbrella Academy - S03 Trailer (Deutsch) HD

Umbrella Academy hatte sich in den letzten Jahren als eine der wenigen Genre-Serien auf dem Streamingdienst etabliert. Die ungewöhnliche Superhelden-Show verfügte über einen großen und treuen Fan-Stamm. Eigentlich ein Jackpot. Die meisten Sender und Streamingdienste würde eine solche Serie länger laufen lassen als 4 Staffeln. Warum auch nicht?

Netflix beendete die Serie wahrscheinlich, weil sie in der 3. Staffel nicht mehr an Zuschauenden gewann. Das ist die häufigste Begründung bei diesen Geschäftsentscheidungen – sie führt aber auch dazu, dass Netflix über kaum länger laufende Serien verfügt. Neuer Content ist für den Streamingdienst schlicht wertvoller, um neue Abonnent:innen anzulocken. Nur schaut dann die Bestandskundschaft in die Röhre.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.