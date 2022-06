The Umbrella Academy: In Staffel 4 der Netflix-Superhelden-Serie wird alles anders

Der Superhelden-Serien-Hit The Umbrella Academy schreit am Ende von Staffel 3 nach einer Fortsetzung in Staffel 4. Wann & wie es auf Netflix weitergeht, erfahrt ihr hier.

Fast zwei Jahre mussten Fans auf die neuen Netflix-Abenteuer der Hargreeves-Geschwister rund um Elliot Pages Viktor warten. Mit der 3. Staffel liefert The Umbrella Academy wieder jede Menge Zeitreise-Chaos, Superhelden-Familien-Drama und nichts weniger als das Ende der Welt.

Das Ende der neuen Folgen überrascht mit einem schockierenden Finale, welches das Warten auf The Umbrella Academy Staffel 4 schon jetzt zur Qual macht. Aber wird diese überhaupt kommen? Die wichtigsten Infos zur Verlängerung durch Netflix und was das Staffel 3-Ende schon jetzt über die Fortsetzung verrät, haben wir euch hier zusammengetragen.

The Umbrella Academy: Wann startet Staffel 4 auf Netflix?

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Netflix die 4. Staffel von The Umbrella Academy noch nicht offiziell in Auftrag gegeben. Gerüchten zufolge soll Staffel 4 jedoch bereits in der Entwicklung sein. Aufgrund der langen Produktionszeit von ca. 18 Monaten, die eine Season von The Umbrella Academy veranschlagt, wird Staffel 4 frühestens 2024 bei Netflix starten.

Schaut hier nochmal den Trailer zu The Umbrella Academy Staffel 3

The Umbrella Academy - S03 Trailer (Deutsch) HD

In der Regel wartet Netflix einige Woche nach Start ab, ehe ein finales Urteil über die Verlängerung einer Serie getroffen wird. Im Fall von The Umbrella Academy ist die Bestellung einer weiteren Staffel nur eine Frage der Zeit – immerhin handelt es sich um eine der erfolgreichsten Original-Serie des Streamers. Sobald es neue Informationen zur Verlängerung um Staffel 4 gibt, werden wir diese hier ergänzen.

The Umbrella Academy: Wird Staffel 4 die letzte sein?

Im Interview mit TVLine ließ Serienschöpfer Steve Blackman bereits durchblicken, dass sein ursprünglicher Plan für die Netflix-Serie bald vollendet sein könnte: "Ich habe 4 Staffeln gepitcht und kenne Anfang, Mitte und Ende"



Mit der 4. Staffel könnte The Umbrella also bereits einen geplanten Endpunkt erreichen. Weiterhin führt Blackman aber auch aus, dass Netflix womöglich noch mehr Staffeln einfordern könnte.

Anhand der Comic-Vorlage lässt sich leider nicht erkennen, wann und wie The Umbrella Academy beendet werden könnte, denn die Netflix-Serie hat diese längst überholt und sich auch inhaltlich schon weit von dieser entfernt.

Ein neues Universum: In The Umbrella Academy Staffel 4 wird alles anders

In der 3. Staffel wurden die Hargreeves in einer veränderten Zeitlinie nicht nur mit der neuen Superhelden-Truppe der Sparrows, sondern einmal mehr mit den drohenden Ende der Welt konfrontiert. Ein alles verschlingendes Zeitparadoxon zerstörte das gesamte Universum. In letzter Sekunde flüchteten sich die meisten Hauptfiguren in das in einer anderen Dimension befindliche Hotel Oblivion. Und dort wurde schließlich das gesamte Universum rebootet.

© Netflix Das Universum wird neu gestartet

Am Ende von Staffel 3 finden sich die Hargreeves-Geschwister in einer zurückgesetzten Realität wieder, in der so einiges anders ist. Und damit stellt The Umbrella Academy schon jetzt die Weichen für eine aufregende 4. Staffel mit völlig neuen Problemen. Denn in diesem Universum haben die Super-Geschwister plötzlich keinerlei Superkräfte mehr.



Es ist eine spannendes Ausgangssituation für Staffel 4, die reichlich Stoff für Drama innerhalb der dysfunktionalen Nicht-mehr-Superhelden-Familie bietet. Nachdem sie sich lange Zeit ein "normales" Leben ersehnt haben, steht nun die Frage im Raum, ob Viktor Hargreeves, Luther, Diego, Five, Klaus und Allison überhaupt in der Lage sind, ein normales Leben zu führen.

© Netflix Ein neues Universum ganz nach Hargreeves Wünschen

Und wir sind uns sicher, dass dies zu reichlich Spannungen führt. Denn einige Mitglieder der Familie sind sicherlich nicht bereit, erneut alles zu riskieren, um ihre Superkräfte zurück zu erhalten. So hat Luther endlich seinen menschlichen Körper zurück, Diego und Lila werden bald Eltern und Allison ist nach all der Zeit mit ihrer Tochter und ihrem Mann wiedervereint.

In Staffel 4 werden wir hoffentlich auch endlich mehr über die wahren Hintergründe von Sir Reginald Hargreeves erfahren. Dieser manipulierte die Umbrella Academy von Beginn an, um seinen Plan, das Universum zu resetten, umsetzen zu können. Sein Ziel war es, seine längst verstorbene Ehefrau Abigail wieder zum Leben zu erwecken. Nun hat er all das erreicht. Was Reginald und Abigail nun im Schilde führen? Das wird uns Staffel 4 verraten.

Wünscht ihr euch eine 4. Staffel von Netflix' The Umbrella Academy?