Netflix-Event mit 2 Mega-Stars: Haben sich die 10 Jahre Wartezeit auf Your Place or Mine gelohnt?

Die romantische Komödie Your Place or Mine streamt jetzt bei Netflix, in der Reese Witherspoon und Ashton Kutcher nach vielen Jahren wieder Film-Hauptrollen spielen.

Stell' dir vor, du bezahlst Millionen, um Reese Witherspoon und Ashton Kutcher in einen Film zu stecken, aber sie treffen sich erst kurz vor Schluss.

Das ist die Grundidee hinter Your Place or Mine, der neuen romantischen Komödie, die ab dem 10. Februar im Katalog von Netflix verfügbar ist. Die beiden einstigen Rom-Com-Ikonen führen darin eine Fern-Freundschaft übers Smartphone. Ihre Chemie muss diesen Film zusammenhalten, obwohl sie sich so gut wie nie am selben Ort aufhalten.

Mit Your Place or Mine beenden Reese Witherspoon und Ashton Kutcher eine lange Film-Flaute

Als Ashton Kutcher und Reese Witherspoon regelmäßig romantische Komödien drehten, gab es TikTok noch nicht und Netflix-Original-Filme waren ein ferner Traum. Beide haben sich nicht nur aus dem darbenden Genre zurückgezogen, sondern aus Filmen insgesamt.

Kutchers letzte Film-Hauptrolle liegt 10 Jahre zurück (falls sich jemand an jOBS erinnern kann) und Witherspoon reüssierte zuletzt als Produzentin (Der Gesang der Flusskrebse). Your Place or Mine allerdings wirkt, als wären wir mit ihnen geradewegs ins Jahr 2005 zurückgereist – und hätten ein paar Smartphones mitgeschleppt.

Netflix Tig Notaro und Ashton Kutcher

Ashton Kutcher spielt Peter, der geschäftlich von Firma zu Firma zieht, ein charakterloses Apartment in New York besitzt und nie eine Beziehung hatte, die länger als sechs Monate hielt. Reese Witherspoon gibt Debbie, eine übervorsichtige alleinerziehende Mutter mit einem süßen kleinen Haus in Los Angeles, die ihren Traum vom Lektoren-Job für eine pragmatische Lösung aufgegeben hat. Beide sind seit einem One-Night-Stand vor vielen Jahren befreundet. Sie sind die Art Menschen, wie sie nur in romantischen Komödien vorkommen: wunderschön, charmant, voller verborgener Talente, und füreinander geschaffen, ohne es zu wissen.

Aus Gründen, die eigentlich niemanden wirklich interessieren, tauschen sie für eine Woche ihre Unterkunft. Sie kommen sich näher, obwohl die gewaltige Landmasse des nordamerikanischen Kontinents zwischen ihnen liegt.

Lohnt sich Your Place or Mine bei Netflix?

Ausgehend von den Stars ist Your Place or Mine ein Netflix-Großereignis. Mit Aline Brosh McKenna (Der Teufel trägt Prada) auf dem Regiestuhl sowie Jesse Williams (Grey's Anatomy) und Tig Notaro (Army of the Dead) in Nebenrollen steht ihnen hochkarätiges Personal zur Seite. Trotzdem gibt sich Your Place or Mine erstaunlich unspektakulär, selbst für eine romantische Komödie. Die Story bietet keinerlei Überraschungen und Bemühungen, den Film in irgendeiner Form an die Realität anzubinden, erscheinen bestenfalls gut gemeint.

Your Place or Mine wurde für Netflix produziert, aber hätte ebenso gut vor 20 Jahren ins Kino kommen können. Das trägt zu seinem Charme bei.

Netflix Jesse Williams gehört zur Besetzung

Wer romantische Komödien am liebsten mit R-Rating, Kraftausdrücken oder einem modernen Twist mag, wird von diesem Film enttäuscht werden. Wer Lachsalven erwartet ebenso.

Your Place or Mine lohnt sich hingegen für alle, die sich nach einer pflegeleichten Kuscheldecke in Filmform sehnen. Denn obwohl beispielsweise Kutchers Figur eine enorm düstere Hintergrundgeschichte verbirgt, wird im Film keinerlei Interesse daran gezeigt. Eine tiefere Auseinandersetzung mit Peters Nomadendasein und Debbies Kontrollzwang würde nämlich die gute Stimmung und die grundsätzliche Möglichkeit des gemeinsamen Glücks der beiden infrage stellen.

Darüber können andere Leute Filme drehen. Your Place or Mine dient einzig und allein als Vehikel für die Chemie seiner Besetzung. Die Kombination von Witherspoon und Kutcher zündet interessanterweise am besten, wenn sie wie einst Doris Day und Rock Hudson im Split-Screen miteinander kabbeln. Dann halten sie diesen Film mit ihrer puren Star-Power beisammen. Fast wünscht man sich, die beiden würden sich nie in echt treffen.

Der Netflix-Film fühlt sich als Ganzes jedenfalls an wie ein Jahrgangstreffen: Schön war's, mal wieder diese vertrauten Gesichter zu sehen – obwohl man sich eigentlich nichts zu sagen hat. Aber das ist nicht weiter schlimm. Nach 111 Minuten kann man abzischen.

