Netflix-Film über eine unfassbare wahre Geschichte lässt Fans ausrasten: "Ich bin so wütend"

Die Doku Der axtschwingende Anhalter ist zum jüngsten Netflix-Hype geworden. Immer mehr Fans kritisieren aber den Umgang mit der Hauptfigur.

Die Netflix-Doku Der axtschwingende Anhalter über einen jungen Mann, ein virales Video und einen Mordfall hat sich zum Hit entwickelt. Aber je größer der Hype wird, desto mehr kritische Stimmen werden laut. Viele Fans sind über die Art und den Inhalt der Dokumentation extrem aufgebracht.

Schaut euch hier das virale Video über den "axtschwingenden Anhalter" auf Englisch an:

Netflix-Doku erzürnt Fans – wegen Ausbeutung der Hauptfigur

Der axtschwingende Anhalter dreht sich um Caleb McGillvary, der 2013 durch ein Interview zur Internet-Sensation wurde. Offenbar hatte er mit einer Axt einen Übergriff auf eine Frau verhindert. Kurz darauf wurde allerdings bekannt, dass er mit einem Mord in New Jersey in Verbindung stand, für den er mittlerweile verurteilt wurde (via Digital Spy ). Zuschauende der Doku sind nun allerdings wütend darüber, wie im Netflix-Film mit den Problemen McGillvarys umgegangen wird.

"Ich bin so wütend. Ausbeuterische Medienbosse, keinerlei Rücksicht auf psychische Erkrankungen und dann darf [McGillvarys] Mutter auch noch ihren Missbrauch rechtfertigen", heißt es etwa. "Der Typ war offensichtlich psychisch krank und jeder wollte ihn schnell ausbeuten", schreibt ein anderer Fan. Eine weitere Zuschauerin erklärt: "Er hatte nie eine Chance."

Dabei scheint sich die Kritik sowohl gegen Personen in der Doku als auch gegen die Doku und Netflix selbst zu richten. Insbesondere bei der Frage von Ausbeutung des öffentlichen Interesses am True Crime-Format ist mittlerweile eine hitzige Diskussion entstanden.

Was haltet ihr von der Netflix-Doku Der axtschwingende Anhalter?