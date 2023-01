Herr der Ringe-Star kommuniziert versehentlich mit seinem Hintern und für Fans ist es das größte Ereignis seit dem Fall Saurons

Wer als Herr der Ringe-Fans mal wieder etwas zum Lachen braucht, sollte sich unbedingt ansehen, welche vergnüglichen Kreise ein versehentlicher Tweet von Ismael Cruz Cordova gerade zieht.

Die witzigsten Geschichten schreibt ja bekanntlich das Leben ... oder das Gesäß eines Herr der Ringe-Stars. Nach einem kleinen Twitter-Malheur von Arondir-Darsteller Ismael Cruz Cordova frohlocken die Mittelerde-Fans und auch der Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht-Star nahm seine versehentliche "geheime Botschaft" mit Humor.

Lustiger Herr der Ringe-Unfall: Was ist passiert?

Alles begann am Mittwoch: Herr der Ringe-Darsteller Ismael Cruz Cordova, der in der Serie den Elb Arondir mimt, sah einen Tweet von Wrestler/Schauspieler John Cena und fühlte sich inspiriert. Doch was seine Follower kurz darauf zu sehen bekamen, war ein kryptischer Tweet.

Ich unterstütze ... w see ew see www we see e de w see a see see ew wa we seesee we saw sat azaaa

Die unzusammenhängende Buchstaben-Kolonne erklärte Ismael Cruz Cordova kurz darauf als Versehen:



Aaaaaalso ... ich wollte das [re]tweeten ... und dann hat meine Mutter angerufen und ich habe vergessen, dass die App offen ist und habe dieses Meisterwerk irgendwie mit meinem Hintern getweetet.

Kann passieren. Doch damit endet die Geschichte noch nicht. In den drei Stunden, die zwischen dem Unfall-Tweet und dessen Erklärung lagen, hatten Herr der Ringe-Fans die geheimnisvolle Nachricht nämlich schon als gefundenes Fressen entdeckt und eine Meme-Welle losgetreten.

So reagieren die Herr der Ringe-Fans auf die "neue Elbensprache"

Innerhalb kürzester Zeit wurde die "Botschaft" des Herr der Ringe-Stars in die Welt von Mittelerde integriert:

Es ist eine Form von Elbisch, ich kann sie nicht lesen. - Es gibt nur wenige, die das können.

Das Ringe der Macht-Publikum münzte die Aussage außerdem schnell auf die Unfähigkeit des Elben Arondir, der Menschenfrau Bronwyn (Nazanin Boniadi) seine Gefühle offenzulegen:

Deutungsversuche gingen ins Poetische ...

Ein wunderschönes ... Gedicht? Ich werde Lord Elrond bitten, es in seine Kollektion aufzunehmen.

... und ins Psychoanalytische.

Und dann hat er "I secondw see ew see www we see e de w see a see see ew wa we seesee we saw sat azaaa" gesagt. - Was also, wenn in Wahrheit WIR die Bösen sind?

Auch für Amazons Werbekampagne zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, ist der "Ausruf" zu gebrauchen:

Und manche bezogen die Aussage des Herr der Ringe-Stars außerdem direkt auf Peacemaker-Star John Cena:



Genau das habe ich auch gesagt, als ich sah, wie [John] Cena diese Position eingenommen hat.

Nachdem der Herr der Ringe-Star bemerkte, was passiert war, löschte er seinen Tweet nicht etwa, sondern nahm es mit Humor. Er zeigte sich sogar beeindruckt von der Reaktionsgeschwindigkeit der Fans:

Ihr seid alle verf*** schnell. – Mein Fehler, John Cena, ich war so inspiriert von deinem Tweet. Ich wollte etwas von Herzen Kommendes sagen – falls du das gesehen hättest und wir beste Freunde geworden wären.

Nur John Cena hat auf Ismael Cruz Cordovas Entschuldigung und Freundschaftsangebot bislang nicht reagiert.

Was hättet ihr hinter der seltsamen Botschaft des Herr der Ringe-Stars vermutet?